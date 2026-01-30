VIDEO: Jančová sa teší na ZOH. Robím malé kroky a postupne napredujem, hovorí

Na snímke slovenská lyžiarka Rebeka Jančová počas jej odchodu do dejiska ZOH 2026.
Na snímke slovenská lyžiarka Rebeka Jančová počas jej odchodu do dejiska ZOH 2026. (Autor: TASR)
TASR|30. jan 2026 o 14:24
Pred odchodom ju ešte čakajú tréningy v Schladmingu.

Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová bude ladiť posledné detaily prípravy pred ZOH v rakúskom Schladmingu.

Potom sa 3. februára sa presunie do Cortiny D´Apmezzo, kde ju čaká druhá účasť pod piatimi kruhmi. Zatiaľ nie je jasné, či bude štartovať aj v zjazde, jej primárnym cieľom je obrovský slalom a super-G.

Jančová vo veku 18 rokov debutovala na ZOH v Pekingu 2022. V obrovskom slalome dosiahla v prvom kole 48. najlepší čas, v druhej jazde však vypadla a premiérový výsledkový olympijský zápis pri jej mene chýbal.

Teším sa na štart pod piatimi kruhmi

V super-G obsadila 39. priečku a v slalome vypadla v 1. kole. Štartovala aj v tímovej súťaži, kde skončili Slováci na 12. mieste. „Veľmi sa teším na štart pod piatimi kruhmi. Teším sa, že to bude v Európe, lebo môže prísť oveľa viac fanúšikov,“ povedala na piatkovom brífingu v Bratislave.

Prioritou pre Jančovú boli v tejto sezóne štarty v Európskom pohári, ale na konte má aj štarty vo Svetovom pohári. V minulých sezónach sa sústredila prevažne na obrovský slalom, v novom ročníku pridala do svojho repertoára aj super-G a zjazd.

„Postupne napredujem, robím malé kroky a je to vidieť aj na medzičasoch i celkových jazdách. Cítim sa sebavedomejšie a myslím, že to ide dobrým smerom.“

VIDEO: Jančová pre ZOH

Do dejiska hier sa spolu so svojim tímom presunie 3. februára, dovtedy bude trénovať v Schladmingu. Zatiaľ nie je jasné, kde ju slovenskí fanúšikovia v Cortine uvidia. To sa rozhodne na mieste podľa situácie.

Primárny cieľ je štartovať v super-G

„Ešte nevieme, či pôjdeme aj zjazd, náš primárny cieľ je štartovať v super-G a v obrovskom slalome. Na ´obrák´ sme veľmi dobre pripravení a Rebeka v ňom môže ukázať veľmi dobré výkony. Technický výkon je veľmi dobrý, má tam ešte rezervy vo fyzickej pripravenosti.

Ale ona má len 22 rokov a postupnými krokmi sa dostane na lepšiu úroveň. Je blízko k tomu, aby prerazila do 2. kola,“ povedal tréner Filip Baláž.

Slovenská reprezentantka začne v Cortine tréningami v zjazde. „Uvidíme aké budú podmienky. Spravím si plán a podľa toho uvidíme ako to dopadne. Chcem podať čo najlepšiu jazdu. Idem sebavedomejšia, naozaj cítim, že napredujem.

Mám pred olympiádou dobré pocity. Stále sa zlepšujem a posúvam, uvidíme ako mi vyjde jazda. Musím spraviť čo najmenej chýb.“

V Cortine sa predstaví vôbec po prvý raz. Zjazdovka Tofana ponúka úchvatné scenérie, ale je aj veľmi náročná. „Nebola som v Cortine nikdy.

Viem, že Tofana patrí medzi najnáročnejšie zjazdovky. Je to jeden z najťažších zjazdov a uvidím, ako mi pôjdu tréningy v tejto disciplíne.“

Na snímke slovenská lyžiarka Rebeka Jančová a jej tréner Filip Baláž počas jej odchodu do dejiska ZOH 2026 v Miláne a Cortine D´ Ampezzo.
Na snímke slovenská lyžiarka Rebeka Jančová a jej tréner Filip Baláž počas jej odchodu do dejiska ZOH 2026 v Miláne a Cortine D´ Ampezzo. (Autor: TASR)

Ešte prezradila, že sa teší na svoju reprezentačnú kolegyňu Petru Vlhovú, respektíve na jej štart. Či nastúpi sa však slovenská lyžiarska hviezda rozhodne 48 hodín pred pretekmi v slalome.

„Ja sa budem tešiť, keď sa rozhodne štartovať. Nebolo to pre ňu jednoduché. Ale každý športovec, ktorý sa dostane z takýchto zranení, je potom silnejší.“

Jančová tento rok začala štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene, tá jej vyšla v ústrety. „Poskytla mi individuálny študijný plán, neberie mi to žiadny čas. Dali mi priestor, nezaťažuje ma to, skúšky si preto posúvam na neskôr.“

