Optimálne zvládol kľúčovú pasáž, Kilde vyhral zjazd vo Val Gardene

So štartovým číslom 64 sa vydal na trať aj Slovák Martin Bendik. Na víťaza stratil 5,10 sekundy a spomedzi klasifikovaných jazdcov skončil na predposlednom 60. mieste. Zdolal len jedného súpera z Izraela.

Tridsaťročnému Kildemu ideálne vyšla kľúčová pasáž vedúca cez horskú lúku Ciaslat. Pred ňou zaostával za dovtedy vedúcim Clareym o štyri desatiny, no následné "ťavie hrby" prešiel optimálne a získal v nich na Francúza sekundu.

"Pred Ciaslatom som trochu ubral z tempa, aby som si dobre nadišiel do ďalšej pasáže. To bolo kľúčové, vyšlo mi to perfektne," povedal pre ORF.

Kilde potvrdil výbornú formu, vyhral tretí zo štyroch zjazdov v tejto sezóne. Celkovo má na konte už 17 prvenstiev v prestížnom seriáli. Na zjazdovke Saslong zaznamenal svoj piaty triumf, z toho tretí v kráľovskej alpskej disciplíne.