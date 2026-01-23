Šok pre českú lyžiarku. Po šiestich operáciách zlomenej nohy pocestuje na zimnú olympiádu

Česká lyžiarka Alena Labaštová sa o svojej nominácii na zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d 'Ampezzo dozvedela z médií po tom, čo plénum Českého olympijského výboru vo štvrtok zoznam 113 športovcov schválilo.
Povedala to novinárom v Špindlerovom Mlyne, kde ju cez víkend čaká premiéra vo Svetovom pohári.
Má viac ako tri roky meškania, pretože si v októbri 2022 pri tréningu na prvý štart v SP komplikovane zlomila nohu a podstúpila šesť operácií, kým sa mohla v tejto sezóne plnohodnotne vrátiť k pretekárskemu lyžovaniu.
Vymysleli sme, ako lyžovať bez bolesti
Dvadsaťštyriročná Labaštová v marci 2022 skončila na juniorských majstrovstvách sveta piata v zjazde i super-G. V nasledujúcej sezóne mala prvýkrát pretekať medzi elitou, chystala sa na zjazd spájajúci Zermatt a Cerviniu, ktorý sa napokon nikdy neuskutočnil. V tréningu spadla, nevypli sa jej lyže a zlomila si nohu.
"Mala som zlomenú holeň, lýtko a členok. Vlastne jediný problém, čo teraz mám a pretrváva, je lýtková kosť, kde mi vznikol pakĺb tam, kde to bolo zlomené. Nezrástlo to úplne a už pravdepodobne ani nezrastie, "popisovala.
Od začiatku bojovala o návrat, ale dlho to bolo márne. "Vždy to bolo s pauzou, pretože zase niečo bolo zle. Chceli sme do toho ísť naplno a zase niečo prišlo, takže som nemohla. Podstúpila som šesť operácií," uviedla Geršiová.
Až teraz sa návrat podaril. "Vymysleli sme, ako lyžovať bez toho, aby ma to bolelo. Mám v topánke integrovanú karbónovú ortézu," povedala Labaštová.
Tri roky bojovala, aby sa mohla vrátiť
Postupne sa dostala do pretekárskeho tempa. V decembri sa v slalomoch nižšej úrovne v Číne presadila na stupne víťazov. Vrátila sa aj k obľúbeným rýchlostným disciplínam, čo jej dodalo ďalšiu energiu.
A teraz sa popri debute vo Svetovom pohári môže chystať aj na olympijskú premiéru. V internom súboji o štvrté miesto medzi zjazdovými lyžiarkami napokon predčila Elisu Máriu Negri.
"Zvolili sme Alenu, pretože v súčte bodov slalomu a obrieho slalomu na tom bola výrazne lepšie ako Elisa. Ja si jej nesmierne cením za bojovnosť pri návrate na biele svahy po zranení. Tri roky bojovala, aby sa mohla vrátiť späť do pretekov, "vysvetlil športový riaditeľ alpského lyžovania Ján Fiedler.
Som hrozne šťastná
Samotná Labaštová sa to dozvedela až z článku, na ktorý ju vo štvrtok po tréningu upozornil televízny reportér Tomáš Budka.
"Neverila som tomu. Vlastne bol prvý, ktorý mi to povedal. Ani som sa o to nechcela toľko zaujímať. Vedela som, že som v rozšírenej nominácii, že tam sme ešte s jednou pretekárkou, ale nevedela som, ako na tom som alebo koľko sme dostali miest.
Takže to pre mňa bolo prekvapenie. Stále tomu nerozumiem a nechápem to, ako sa to vlastne podarilo. Som hrozne šťastná, "uviedla so širokým úsmevom.
Všestranná Labaštová plánuje na olympiáde kompletný program.
"Podľa pravidiel mám vyjazdené všetky disciplíny. Čo asi aj tak dopadne. Prvý tréning zjazdu je piateho februára, v ňom budem na štarte, "povedala k pretekom v Cortine d 'Ampezzo.