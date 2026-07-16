Desiatka draftu zostáva vo Winnipegu. Jets predĺžili zmluvu útočníkovi na päť rokov

Cole Perfetti oslavuje gól so spoluhráčmi Winnipegu Jets.
Cole Perfetti oslavuje gól so spoluhráčmi Winnipegu Jets. (Autor: TASR/AP)
ČTK|16. júl 2026 o 08:55
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Útočník tak zostáva v klube, ktorý si ho vybral pred piatimi rokmi.

Hokejový útočník Cole Perfetti podpísal v NHL nový, päťročný kontrakt s Winnipegom na celkovo 30 miliónov dolárov (viac ako 630 miliónov korún).

Dvadsaťštyriročný Kanaďan bol chráneným voľným hráčom a vďaka dohode, o ktorej Jets informovali na klubovom webe, sa vyhne arbitráži.

Perfetti nastúpil v minulom ročníku do 68 stretnutí a pripísal si 32 bodov za 12 gólov a 20 asistencií.

Po sezóne mu skončila dvojročná zmluva, podľa ktorej mu patrilo ročne 3,25 milióna dolárov. Teraz sa môže tešiť v priemere na šesť miliónov dolárov za sezónu.

Desiatka draftu z roku 2020, keď si Perfettiho vybrali práve Jets, má v základnej časti NHL na konte celkovo 290 odohraných stretnutí a 157 bodov (59 + 98). V 14 dueloch play off pridal tri bránky a rovnaký počet nahrávok.

NHL

Cole Perfetti oslavuje gól so spoluhráčmi Winnipegu Jets.
Cole Perfetti oslavuje gól so spoluhráčmi Winnipegu Jets.
Desiatka draftu zostáva vo Winnipegu. Jets predĺžili zmluvu útočníkovi na päť rokov
dnes 08:55
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