Desiatka draftu zostáva vo Winnipegu. Jets predĺžili zmluvu útočníkovi na päť rokov

Hokejový útočník Cole Perfetti podpísal v NHL nový, päťročný kontrakt s Winnipegom na celkovo 30 miliónov dolárov (viac ako 630 miliónov korún).
Dvadsaťštyriročný Kanaďan bol chráneným voľným hráčom a vďaka dohode, o ktorej Jets informovali na klubovom webe, sa vyhne arbitráži.
Perfetti nastúpil v minulom ročníku do 68 stretnutí a pripísal si 32 bodov za 12 gólov a 20 asistencií.
Po sezóne mu skončila dvojročná zmluva, podľa ktorej mu patrilo ročne 3,25 milióna dolárov. Teraz sa môže tešiť v priemere na šesť miliónov dolárov za sezónu.
Desiatka draftu z roku 2020, keď si Perfettiho vybrali práve Jets, má v základnej časti NHL na konte celkovo 290 odohraných stretnutí a 157 bodov (59 + 98). V 14 dueloch play off pridal tri bránky a rovnaký počet nahrávok.