Najlepší útočník MS do 18 rokov zamieri do NHL. Kings podpísali Švéda z 19. miesta draftu

Los Angeles Kings podpísali trojročnú nováčikovskú zmluvu so švédskym hokejistom Eltonom Hermanssonom, ktorého si vybrali z 19. miesta tohtoročného draftu.
Osemnásťročný krídelník strávil uplynulú sezónu v drese MoDo Hockey v druhej najvyššej švédskej súťaži.
V základnej časti odohral 38 stretnutí, v ktorých strelil jedenásť gólov a pridal desať asistencií. V 13 dueloch play off pridal jeden gól.
Na tohtoročných MS do 18 rokov na Slovensku bol s dvanástimi bodmi za štyri góly a osem asistencií druhý najproduktívnejší hráč za domácim Timothym Kazdom (6+6).
Vo finále proti Slovákom (4:2) strelil jeden gól a na turnaji ho vyhlásili za najlepšieho útočníka.