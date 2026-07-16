Najlepší útočník MS do 18 rokov zamieri do NHL. Kings podpísali Švéda z 19. miesta draftu

Na snímke vľavo brankár Anton Wilde (Dánsko) a druhý zľava Elton Hermansson (Švédsko).
Na snímke vľavo brankár Anton Wilde (Dánsko) a druhý zľava Elton Hermansson (Švédsko). (Autor: Tlačová agentúra SR)
TASR|16. júl 2026 o 11:46
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Vo finále proti Slovákom dal gól.

Los Angeles Kings podpísali trojročnú nováčikovskú zmluvu so švédskym hokejistom Eltonom Hermanssonom, ktorého si vybrali z 19. miesta tohtoročného draftu.

Osemnásťročný krídelník strávil uplynulú sezónu v drese MoDo Hockey v druhej najvyššej švédskej súťaži.

V základnej časti odohral 38 stretnutí, v ktorých strelil jedenásť gólov a pridal desať asistencií. V 13 dueloch play off pridal jeden gól.

Na tohtoročných MS do 18 rokov na Slovensku bol s dvanástimi bodmi za štyri góly a osem asistencií druhý najproduktívnejší hráč za domácim Timothym Kazdom (6+6).

Vo finále proti Slovákom (4:2) strelil jeden gól a na turnaji ho vyhlásili za najlepšieho útočníka.

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