V Maďarsku padol divácky rekord, aj keď Crosby v Budapešti nenastúpil. Exceloval Celebrini

BUDAPEŠŤ. Hokejisti Kanady zvíťazili v záverečnom prípravnom dueli pred MS nad Maďarskom hladko 6:0.

Kazachstan prehral so Slovinskom 2:3.

Hráči Maďarska aj Kanady prichádzali do haly MVM Dome po červenom koberci a rozdávali autogramy.

Fanúšikov mrzelo len to, že do výstroja sa neobliekol Sidney Crosby, ktorý pricestoval do Budapešti len v pondelok popoludní a realizačný tím mu doprial oddych.