Česko vstúpilo na ME v Bratislave pohodlnou výhrou, Anglicko vyšlo naprádzno

Českí reprezentanti v malom futbale odštartovali svoje účinkovanie na majstrovstvách Európy v Bratislave v stredu víťazstvom nad Portugalskom 5:2 v B-skupine.
V úvodnom dueli šampionátu Poliaci zdolali Maďarov 3:2 v rámci E-skupiny a Gruzínsko bodovalo naplno proti Anglicku v D-skupine výsledkom 1:0.
Slovákov čaká úvodné vystúpenie na domácich ME v stredu večer proti Grékom v rámci A-skupiny hneď po otváracom ceremoniáli, ktorý začne o 20.00 h.
ME v malom futbale v Bratislave - výsledky (streda, 27. máj):
B-skupina:
Česko - Portugalsko 5:2
D-skupina:
Gruzínsko - Anglicko 1:0
E-skupina: