Česko vstúpilo na ME v Bratislave pohodlnou výhrou, Anglicko vyšlo naprádzno

Maskot ME v malom futbale v Bratislave (Autor: TASR)
TASR|27. máj 2026 o 14:47
V Bratislave sa začali majstrovstvá Európy v malom futbale.

Českí reprezentanti v malom futbale odštartovali svoje účinkovanie na majstrovstvách Európy v Bratislave v stredu víťazstvom nad Portugalskom 5:2 v B-skupine.

V úvodnom dueli šampionátu Poliaci zdolali Maďarov 3:2 v rámci E-skupiny a Gruzínsko bodovalo naplno proti Anglicku v D-skupine výsledkom 1:0.

Slovákov čaká úvodné vystúpenie na domácich ME v stredu večer proti Grékom v rámci A-skupiny hneď po otváracom ceremoniáli, ktorý začne o 20.00 h.

ME v malom futbale v Bratislave - výsledky (streda, 27. máj):

B-skupina:

Česko - Portugalsko 5:2

D-skupina:

Gruzínsko - Anglicko 1:0

E-skupina:

Maďarsko - Poľsko 2:3

Malý futbal

