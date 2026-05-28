Druhý zápas postup nepriniesol. Slováci na domácich ME dostali od Bosny deku, no v závere tlačili

ME v malom futbale 2026 - skupina A
Slovensko - Bosna a Hercegovina 2:3 (0:1)
Góly: 50.+3 a 50.+5 Mašulovič (prvý zo 7,5 m) - 6. a 41. Kubat, 27. Imamovič
Rozhodcovia: Ionescu, Curta (obaja Rum.), Pidghirnii (Mol.)
ČK: 50.+2 Bajrič (Bosna a Hercegovina), ŽK: Streňo - Gekič.
Slovensko: Pella (26. Botló, 37. Feriančik) - Rigo, Chorvát, Mikluš, Mašulovič, Vrábel, Hudec, Voroňák, Repa, Volf, Kucka, Streňo, Jendrišek, Kuľha, Nestorik
Slovensko nezvládlo druhý zápas na ME v malom futbale 2026. V skupine A prehralo na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave s Bosnou a Hercegovinou 2:3.
Slováci mali za sebou víťazný vstup do šampionátu, keď zdolali 3:1 Grécko. V bráne opäť začal Stanislav Pella, ktorý zneškodnil úvodnú šancu zápasu, ale na strelu Rijada Kubata v 6. minúte nestačil.
Krátko nato bol blízko k vyrovnaniu Erik Streňo, ale trafil žrď. Po rohovom kope trafil konštrukciu brány z vonkajšej strany Juraj Kucka a žrď opečiatkovala aj tečovaná strela Adama Vrábela v závere prvého polčasu.
Zverenci rumunského kormidelníka Mariusa Mitua inkasovali hneď v úvode druhého polčasu.
Do brány sa postavil premiérovo na turnaji Krištof Botló, ktorý sa pri úniku Refika Imamoviča pošmykol a loptu už nedokázal vyraziť mimo. Slováci s vysunutým brankárom tlačili súpera, ale nedarilo sa im vypracovať si vyložené šance.
Až v 40. minúte bol blízko ku gólu Erik Jendrišek, lenže Bosnu a Hercegovinu opäť podržala tyč. Do brány sa napokon dostal aj Erik Feriančik a aj on inkasoval.
Po chybe Slovákov pri striedaní sa pred bránou presadil dvojgólový Kubat. V závere znížil na 1:3 z penalty Daniel Filip Mašulovič, ktorý ešte v nadstavenom čase po ďalšej žrdi Jendrišeka stihol z dorážky upraviť na konečných 2:3.
V ďalšom stretnutí A-skupiny si prvé body pripísal výber Grécka, keď zdolal Čiernu Horu 3:2. Posledný zápas v skupine čaká Slovákov v sobotu 30. mája o 16.00 h proti Čiernej Hore.
Na šampionáte hrá 24 tímov. Do osemfinále postúpia prvé dva tímy z každej zo šiestich skupín a štyri najúspešnejšie z tretích miest.
Hlasy po zápase
Marius Mitu, tréner SR: „Zle sme začali, veľmi skoro sme inkasovali. Chceli sme vyrovnať, ale nechali sme za sebou priestor, čo súper využil. V závere sme dali dva góly a mali sme veľkú príležitosť aj na tretí, ale napokon si myslím, že súper si zaslúžil víťazstvo. Prehrali sme veľa osobných súbojov a snažili sme sa útočiť so všetkými hráčmi, za čo nás súper potrestal. Keby remizujeme, tak je to nespravodlivé pre súpera, pretože bol sústredenejší, agresívnejší, vyhral viac osobných súbojov, dal pekné góly. Stále to máme vo vlastných rukách, môžeme získať ďalšie tri body, takže si musíme zanalyzovať tím Čiernej Hory a nájsť spôsob, ako ich zdolať. Osobne som očakával, že po stredajšom víťazstve príde viac fanúšikov, ale možno pracujú, sú doma alebo sú zaneprázdnení niečím iným. Možno ich na ďalší zápas príde viac.“
Daniel Filip Mašulovič, strelec oboch gólov SR: „Trošku sme nezachytili začiatok, škoda inkasovaných gólov, už sme celý zápas doťahovali. Nemali sme taký pokoj na lopte, chýbala nám efektivita a možno aj šťastie, že sme tie žŕdky trafili. Ale na tyčky sa nehrá, musíme dávať góly. Musíme si povedať nejaké veci, aby sme takto nezaspali začiatok. Fanúšikovia boli úžasní, povzbudzovali nás do poslednej sekundy, len škoda, že sme nedali tretí gól. Je to náročné, hrať do plných, lebo keď ich chcete nejako prekvapiť, tak musíte hrať aj s brankárom, ale musí tam niečo padnúť a musíme vyhrať. Necítili sme tlak, každý jeden z nás si to chce užiť. To, že hráme doma, je to najlepšie, čo sa môže pre reprezentanta stať.“
Jaroslav Repa, kapitán SR: „Chceli sme veľmi vyhrať a neviem, či sme boli premotivovaní. Dostali sme tri góly po vlastných chybách. Oni nemali nič, vôbec, odkopávali lopty, boli sme na lopte celý čas. Neviem, čo nás zväzovalo, trafili sme veľmi veľa tyčiek, mali sme veľa šancí. Dúfam, že sme si to nešťastie vytrpeli a v poslednom zápase nám to tam bude padať. Veľmi sme chceli, aj kvôli ľuďom. Tie dva góly nám možno v konečnom dôsledku pomôžu v skóre. Musíme to prijať a nachystať sa na posledný zápas. Proti Čiernej Hore to bude podobné, budú hrať v bloku a čakať na naše chyby, takže presne tomu sa musíme vyvarovať. Musíme byť pokojnejší, hlavne efektívni. Ak to splníme, tak sa vôbec ničoho nebojím.“
Juraj Kucka, hráč SR: „Nechali sme sa blbo obohrať, robili sme chyby po chybách, oni čakali vpredu a išli sami na brankára. Je to ťažké hrať do plných, keď sa tam dobre postavia a vystupujú dobre. Je to malé ihrisko, toho priestoru tam nie je veľa. Deň voľna určite padne vhod, je to ťažké, hrať dva dni za sebou, takže musíme sa vzchopiť, pripraviť sa na ďalší zápas a vymyslieť, čo bude fungovať.“