    Hviezda Brazílie preteká s časom. Neymarovo zranené lýtko vyzerá čoraz lepšie

    Na snímke brazílsky futbalista Neymar zdraví novinárov na letisku v americkom Newarku v utorok 2. júna 2026.
    Na snímke brazílsky futbalista Neymar zdraví novinárov na letisku v americkom Newarku v utorok 2. júna 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. jún 2026 o 22:13
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    Vyšetrenie magnetickou rezonanciou malo priaznivé výsledky.

    Zdravotný stav brazílskeho futbalového reprezentanta Neymara sa pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta zlepšuje.

    Najlepší strelec v histórii „kanárikov" sa zotavuje zo zranenia lýtka. Pondelňajšie vyšetrenie magnetickou rezonanciou potvrdilo, že v jeho liečbe nastal progres. Informovala o tom agentúra AFP.

    Tridsaťštyriročný útočník Santosu mal počas sezóny problémy so zraneniami a neabsolvoval posledný prípravný zápas Brazílie, v ktorom päťnásobní majstri sveta zvíťazili v Clevelande nad Egyptom 2:1.

    Brazílčania odštartujú súboje na šampionáte 14. júna duelom proti Maroku, v základnej C-skupine sa stretnú ešte s Haiti a Škótskom.

    Brazília odštartuje súboje na MS 14. júna proti Maroku a v skupine C sa stretne ešte s Haiti a Škótskom.

    MS vo futbale 2026 - program Brazílie

    14.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    20.06. 03:00
    | Skupina C | Matchday 9
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami

    Tabuľka skupiny C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    HaitiHaitiHTI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    MarokoMarokoMAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Na snímke brazílsky futbalista Neymar zdraví novinárov na letisku v americkom Newarku v utorok 2. júna 2026.
    Na snímke brazílsky futbalista Neymar zdraví novinárov na letisku v americkom Newarku v utorok 2. júna 2026.
    Hviezda Brazílie preteká s časom. Neymarovo zranené lýtko vyzerá čoraz lepšie
    dnes 22:13
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