Hviezda Brazílie preteká s časom. Neymarovo zranené lýtko vyzerá čoraz lepšie

Zdravotný stav brazílskeho futbalového reprezentanta Neymara sa pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta zlepšuje.
Najlepší strelec v histórii „kanárikov" sa zotavuje zo zranenia lýtka. Pondelňajšie vyšetrenie magnetickou rezonanciou potvrdilo, že v jeho liečbe nastal progres. Informovala o tom agentúra AFP.
Tridsaťštyriročný útočník Santosu mal počas sezóny problémy so zraneniami a neabsolvoval posledný prípravný zápas Brazílie, v ktorom päťnásobní majstri sveta zvíťazili v Clevelande nad Egyptom 2:1.
Brazílčania odštartujú súboje na šampionáte 14. júna duelom proti Maroku, v základnej C-skupine sa stretnú ešte s Haiti a Škótskom.
Brazília odštartuje súboje na MS 14. júna proti Maroku a v skupine C sa stretne ešte s Haiti a Škótskom.