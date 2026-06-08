    Smola pred štartom majstrovstiev sveta. Holandsku vypadol z kádra obranca Arsenalu

    Jurrien Timber
    Jurrien Timber (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. jún 2026 o 20:46
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    Tréner musel povolať náhradníka.

    Jurrien Timber bude chýbať holandskej futbalovej reprezentácii na blížiacich sa MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.

    Obranca Arsenalu Londýn sa totiž ešte stále úplne nezotavil zo zranenia slabín, nahradí ho Lutsharel Geertruida zo Sunderlandu.

    „Timber sa nezotavil natoľko, aby mohol hrať na MS. Po konzultáciách s medicínskym personálom sme sa rozhodli, že po pondelňajšom prípravnom zápase s Uzbekistanom v New Yorku opustí tím a nepocestuje do Kansasu City, kde bude mať reprezentácia svoju základňu," citovala stanovisko vedenia holandskej výpravy agentúra AP.

    Oranjes sa na šampionáte predstavia v F-skupine spoločne s Japonskom, Švédskom a Tuniskom.

    MS vo futbale 2026 - program Holandska

    14.06. 22:00
    | Skupina F | Matchday 4
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Japonsko
    Japonsko
    Dallas | Dallas
    20.06. 19:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    Houston | Houston
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Tunisko
    Tunisko
    vs.
    Holandsko
    Holandsko
    Kansas City | Kansas City

    MS vo futbale 2026 - tabuľka skupiny F

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    JaponskoJaponskoJPN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    HolandskoHolandskoNED
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    TuniskoTuniskoTUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Domov»MS vo futbale 2026»Smola pred štartom majstrovstiev sveta. Holandsku vypadol z kádra obranca Arsenalu