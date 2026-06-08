Smola pred štartom majstrovstiev sveta. Holandsku vypadol z kádra obranca Arsenalu

Jurrien Timber bude chýbať holandskej futbalovej reprezentácii na blížiacich sa MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.
Obranca Arsenalu Londýn sa totiž ešte stále úplne nezotavil zo zranenia slabín, nahradí ho Lutsharel Geertruida zo Sunderlandu.
„Timber sa nezotavil natoľko, aby mohol hrať na MS. Po konzultáciách s medicínskym personálom sme sa rozhodli, že po pondelňajšom prípravnom zápase s Uzbekistanom v New Yorku opustí tím a nepocestuje do Kansasu City, kde bude mať reprezentácia svoju základňu," citovala stanovisko vedenia holandskej výpravy agentúra AP.
Oranjes sa na šampionáte predstavia v F-skupine spoločne s Japonskom, Švédskom a Tuniskom.
MS vo futbale 2026 - program Holandska
MS vo futbale 2026 - tabuľka skupiny F
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body