O Prezidentský pohár zabojujú Chorvátky, suverénne ovládli skupinu. V súboji vyzvú Čínu

Chorvátske a čínske hádzanárky zabojujú o Prezidentský pohár na MS v Nemecku a Holandsku. Chorvátky si v pondelok poradili s hráčkami Paraguaja 30:17 a suverénne ovládli tabuľku I. skupiny.
V II. skupine triumfovali po troch víťazstvách v rade aj Číňanky, ktoré na záver zdolali Kubánky 34:30.
V III. skupine hlavnej fázy v Rotterdame sa s turnajom víťazne rozlúčila Argentína, ktorá zdolala Tunisko tesne 30:29. V rovnakej skupine prehrali Rakúšanky štvrtý duel za sebou, keď podľahli Poľkám 30:35.
Istý postup už mali hráčky Francúzska aj Holandska, ktoré večer čaká súboj o prvé miesto tabuľky.
MS v hádzanej žien 2025
Prezidentský pohár (o 25.-32. miesto):
I. skupina:
Paraguaj - Chorvátsko 17:30 (11:14)
Irán - Uruguaj 16:27 (8:16)
II. skupina:
Kazachstan - Egypt 18:30 (8:13)
Čína - Kuba 34:30 (17:15)
Hlavná fáza:
III. skupina: