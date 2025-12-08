O Prezidentský pohár zabojujú Chorvátky, suverénne ovládli skupinu. V súboji vyzvú Čínu

Momentka zo zápasu Čína - Kuba.
Momentka zo zápasu Čína - Kuba. (Autor: X/IHF)
8. dec 2025 o 20:22
Istý postup už mali hráčky Francúzska aj Holandska.

Chorvátske a čínske hádzanárky zabojujú o Prezidentský pohár na MS v Nemecku a Holandsku. Chorvátky si v pondelok poradili s hráčkami Paraguaja 30:17 a suverénne ovládli tabuľku I. skupiny.

V II. skupine triumfovali po troch víťazstvách v rade aj Číňanky, ktoré na záver zdolali Kubánky 34:30.

V III. skupine hlavnej fázy v Rotterdame sa s turnajom víťazne rozlúčila Argentína, ktorá zdolala Tunisko tesne 30:29. V rovnakej skupine prehrali Rakúšanky štvrtý duel za sebou, keď podľahli Poľkám 30:35.

Istý postup už mali hráčky Francúzska aj Holandska, ktoré večer čaká súboj o prvé miesto tabuľky.

MS v hádzanej žien 2025

Prezidentský pohár (o 25.-32. miesto):

I. skupina:

Paraguaj - Chorvátsko 17:30 (11:14)

Irán - Uruguaj 16:27 (8:16)

II. skupina:

Kazachstan - Egypt 18:30 (8:13)

Čína - Kuba 34:30 (17:15)

Hlavná fáza:

III. skupina:

Tunisko - Argentína 29:30 (10:17)

Poľsko - Rakúsko 35:30 (17:18)

    dnes 20:22
