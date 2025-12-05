Maďarky len remizovali, no stačilo im to. Brazílčanky potvrdili výbornú formu

Brazílske hádzanárky zvíťazili v piatkovom zápase hlavnej fázy MS v Dortmunde nad Angolčankami 32:26 a zabezpečili si postup do štvrťfinále. Zároveň si na šampionáte stále držia stopercentnú bilanciu.
Postúpili aj Maďarky, definitívu im zabezpečila remíza s Japonkami 26:26. Do vyraďovačky sa dostali s prehľadom aj olympijské víťazky a obhajkyne titulu Nórky, tie zdolali Češky hladko 37:14 a Dánky, ktoré zdolali Švajčiarky 26:23.
V 1. skupine si druhé víťazstvo pripísali Rumunky, keď výber Senegalu zdolali hladko o 20 bodov pomerom 37:17.
Švédky živia šance na postup po triumfe nad Južnou Kóreou 32:27, tiež zaknihovali druhé víťazstvo.
MS v hádzanej žien 2025 - 3. december:
I. skupina (Rotterdam/Hol.):
Švajčiarsko - Dánsko 23:36 (13:17)
Japonsko - Maďarsko 26:26 (7:8)
Rumunsko - Senegal 37:17 (21:7)
IV. skupina (Dortmund/Nem.)::