Maďarky len remizovali, no stačilo im to. Brazílčanky potvrdili výbornú formu

Fotka zo zápasu Maďarsko - Angola na MS v hádzanej žien 2025.
Fotka zo zápasu Maďarsko - Angola na MS v hádzanej žien 2025. (Autor: TASR/MTI via AP)
TASR|5. dec 2025 o 22:37
Švédky živia šance na postup do štvrťfinále.

Brazílske hádzanárky zvíťazili v piatkovom zápase hlavnej fázy MS v Dortmunde nad Angolčankami 32:26 a zabezpečili si postup do štvrťfinále. Zároveň si na šampionáte stále držia stopercentnú bilanciu.

Postúpili aj Maďarky, definitívu im zabezpečila remíza s Japonkami 26:26. Do vyraďovačky sa dostali s prehľadom aj olympijské víťazky a obhajkyne titulu Nórky, tie zdolali Češky hladko 37:14 a Dánky, ktoré zdolali Švajčiarky 26:23.

V 1. skupine si druhé víťazstvo pripísali Rumunky, keď výber Senegalu zdolali hladko o 20 bodov pomerom 37:17.

Švédky živia šance na postup po triumfe nad Južnou Kóreou 32:27, tiež zaknihovali druhé víťazstvo.

MS v hádzanej žien 2025 - 3. december:

I. skupina (Rotterdam/Hol.):

Švajčiarsko - Dánsko 23:36 (13:17)

Japonsko - Maďarsko 26:26 (7:8)

Rumunsko - Senegal 37:17 (21:7)

IV. skupina (Dortmund/Nem.)::

Česko - Nórsko 14:37 (8:18)

Angola - Brazília 26:32 (15:18)

Švédsko - Južná Kórea 32:27 (20:11)

