Argentína vyhrala v príprave, Messi hral až po prestávke. Najhorší zápas, hovorí Martinez

Futbalisti Argentíny vyhrali v prípravnom stretnutí v Buenos Aires nad Mauritániou 2:1. Oba góly zaznamenali domáci v prvom polčase, postarali sa o to Enzo Fernandez a Nicolas Paz.
Hviezdny Lionel Messi nastúpil v argentínskom drese od začiatku druhého polčasu. Domáci brankár Emiliano Martinez prišiel o čisté konto v nadstavenom čase, keď ho prekonal Jordan Lefort.
„Bol to jeden z najhorších prípravných zápasov, aké sme kedy odohrali. Chýbala nám intenzita a rýchlosť. Je to niečo, čo musíme analyzovať a zakaždým, keď si oblečieme reprezentačný dres, podať lepší výkon,“ povedal Martinez podľa ESPN.
Maroko na neutrálnej pôde v Madride remizovalo s Ekvádorom 1:1.
Prípravné zápasy
Argentína - Mauritánia 2:1 (2:0)
Góly: 17. Fernandez, 32. Paz - 90.+4 Lefort
Maroko - Ekvádor 1:1 (0:0)
Góly: 88. El Aynaoui - 48. Yeboah