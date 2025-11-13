Hrdinom Nigérie bol opäť Osimhen, zdolala Gabon. Kamerun nestačil na outsidera

Benjamin Fredrick a Pierre-Emerick Aubameyang v zápase Nigéria - Gabon.
TASR|13. nov 2025 o 22:07
Nigérijčania sa vo finále play-off stretnú s DR Kongo.

RABAT. Futbalisti Nigérie sa prebojovali do finále play off africkej kvalifikácie MS 2026. Vo štvrtkovom semifinálovom zápase v marockom Rabate zdolali Gabon 4:1 po predĺžení, v ktorom sa dvakrát strelecky presadil Victor Osimhen.

Nigérijčania sa vo finále stretnú s DR Kongo, ktorá zdolala Kamerun 1:0 gólom Chancela Mbembu z druhej minúty nadstaveného času.

Play off africkej kvalifikácie MS 2026:

Semifinále:

Nigéria - Gabon 4:1 pp (1:1, 0:0)

Góly: 102. a 110. Osimhen, 78. Adams, 98. Ejuke - 89. M. Lamina

Kamerun - DR Kongo 0:1 (0:0)

Gól: 90.+2 Mbemba

