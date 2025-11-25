Ak Slováci postúpia na MS, budú vo štvrtom koši. Predčasné finále by hroziť nemalo

Trofej MS vo futbale
Trofej MS vo futbale (Autor: TASR/Keystone via AP)
TASR|25. nov 2025 o 21:21
Pozrite si výkonnostné koše pred žrebom skupín na MS vo futbale 2026.

Futbalisti Argentíny a Španielska na seba počas budúcoročných MS v USA, Kanade a Mexiku nenarazia až do prípadného finále.

Stane sa tak v prípade, ak obhajcovia titulu i úradujúci európski šampióni postúpia do vyraďovacej fázy turnaja z prvých miest základných skupín.

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v utorok potvrdila, že všetky štyri tímy zo špičky svetového rebríčka, teda Španielsko, Argentína, Francúzsko a Anglicko, budú ako potenciálni víťazi základných skupín umiestnené do rôznych vetiev pavúka.

To v praxi znamená, že Angličania by sa mali stretnúť s jedným z líderskej dvojice najskôr v semifinále. Na druhé mužstvo z dvojice Španielsko - Argentína by zase v ďalšom semifinále mohlo naraziť Francúzsko.

Všetky štyri reprezentácie sú spolu s ďalšími ôsmimi tímami súčasťou 1. výkonnostného koša pred žrebom základných skupín. Postupujúcich z marcovej baráže, v ktorej sa predstavia aj Slováci, umiestnia do 4. koša.

Žreb vo Washingtone je na programe 5. decembra o 18.00 h SEČ, pripomenula agentúra DPA.

Výkonnostné koše pred žrebom skupín na MS 2026

Kôš 1: Kanada, Mexiko, USA, Španielsko, Argentína, Francúzsko, Anglicko, Brazília, Portugalsko, Holandsko, Belgicko, Nemecko

Kôš 2: Chorvátsko, Maroko, Kolumbia, Uruguaj, Švajčiarsko, Japonsko, Senegal, Irán, Kórejská republika, Ekvádor, Rakúsko, Austrália

Kôš 3: Nórsko, Panama, Egypt, Alžírsko, Škótsko, Paraguaj, Tunisko, Pobrežie Slonoviny, Uzbekistan, Katar, Saudská Arábia, Juhoafrická republika

Kôš 4: Jordánsko, Kapverdy, Ghana, Curacao, Haiti, Nový Zéland, štyria víťazi európskej baráže, dvaja víťazi interkontinentálnej baráže

