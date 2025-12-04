Blíži sa veľké podujatie na Slovensku. Nad ponukou som váhal jeden deň, hovorí Kucka

Vstupenky na budúcoročné majstrovstvá Európy v malom futbale v Bratislave sú od štvrtka 4. decembra v predaji.
Ambasádor šampionátu Juraj Kucka má k malému futbalu blízko a teší sa na úlohy spojené s propagáciou podujatia.
Bývalý slovenský futbalový reprezentant prijal ponuku Slovenského zväzu malého futbalu (SZMF) aj preto, že s malým futbalom má príjemné skúsenosti.
„Ja a malý futbal, ide to aj celkom do seba, lebo odmalička som ho popri veľkom futbale hrával, lebo však prešli sme si zimnými turnajmi, s kamarátmi sme ho hrali v Prievidzi a okolí. Mám k tomu vzťah.
Samozrejme, pre profesionálne povinnosti z veľkého futbalu som už potom malý futbal nemohol hrávať, ale vždy ma to bavilo. Je to rýchle, je tam menej času, stále nejaký kontakt.
Nad ponukou som váhal len jeden deň, musel som sa poradiť doma a hneď som to zobral,“ prezradil Kucka na štvrtkovej tlačovej konferencii.
V minulosti si už za reprezentáciu v malom futbale zahrali bývalí futbaloví reprezentanti Erik Jendrišek a Miroslav Stoch.
VIDEO: Králik, Kucka a Repa o ME v malom futbale na Slovensku
Bývalý stredopoliar AC Miláno, Janova, Trabzonsporu, Watfordu či pražskej Sparty sa však ešte na prípadné posilnenie národného tímu v malom futbale nesústredí. „V prvom rade sa potrebujem dať do poriadku.
Potom môžem skúsiť niečo, ale v prvom rade v Prievidzi. Takže mám tam ešte dosť toho, aby som sa dostal k tomuto,“ reagoval Kucka na otázku ohľadom jeho možného štartu.
Pozíciu ambasádora si vyskúša po prvýkrát. „V prvom rade sme sa dohodli na odprezentovaní ME, čo bude ľudí čakať. Budem sa ukazovať ako tvár šampionátu, vystupovať viac pred médiami.
Ísť sa možno pozrieť na nejaký kemp reprezentácie, stretnúť sa s trénerom, aj chalanov možno viac povzbudiť. Keď bude turnaj, tak byť tu, napríklad ísť do televízneho štúdia, a takéto veci.
Ešte som nikdy nerobil ambasádora, takže je to nové aj pre mňa, ale teším sa na to,“ dodal 38-ročný stredopoliar, ktorý si zahral na MS aj ME vo futbale.
Úvodná fáza predaja vstupeniek s najnižšími cenami potrvá do 31. decembra 2025 a ponúka tri typy balíkových vstupeniek s fixným výberom miesta na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.
V predaji sú balíkové vstupenky na všetkých 52 zápasov v cene 29,99 eur, na zápasy play off za 22,99 eur a na duely skupinovej fázy k dispozícii za 18,99 eur. Druhá fáza predaja potrvá od 1. januára do 31. marca a 1. apríla začne záverečná tretia fáza.
Vstupenky na jednotlivé denné bloky v cene od 5 eur budú k dispozícii od 15. marca. Vstupenky na večerný blok skupinovej fázy so 4 zápasmi vrátane duelu slovenskej reprezentácie bude stáť 8 eur.
„Robíme všetko pre to, aby tam tých 10-tisíc divákov prišlo. To znamená, že aj naše športové výkony budú musieť byť na patričnej úrovni. Po neúspechu na MS v Azerbajdžane sme pristúpili k zmene prípravy reprezentácie.
Vidíme, že tie najlepšie tímy sa pripravujú omnoho poctivejšie ako predtým my. Preto by sa už v januári mala oklieštiť širšia reprezentácia na užšiu, ktorá už bude trénovať od februára pravidelne v niekoľkodňových intervaloch cez týždeň.
Počítame s veľkým nárastom tréningových jednotiek a predpokladáme, že na ME to bude mať úspech a dotiahneme to čo najďalej, ideálne na sedem zápasov,“ uviedol Peter Králik, prezident SZMF.
Slovenskí reprezentanti v roku 2022 na ME v Košiciach vo štvrťfinále nestačili na Azerbajdžan, neskoršieho víťaza turnaja. Aj na MS 2023 v Spojených arabských emirátoch dokráčali do štvrťfinále, kde podľahli Maďarsku.
Na ME 2024 prekvapivo vypadli po rozstrele s Belgickom už v osemfinále a na MS 2025 v Azerbajdžane nepostúpili zo skupiny. Peter Barnišin následne v auguste skončil po vzájomnej dohode v pozícii hlavného trénera národného tímu.
Vystriedal ho Rumun Marius Mitu, ktorý je historicky prvým zahraničným trénerom slovenského tímu. Mitu vyhral počas svojej trénerskej kariéry v malom futbale EMF Ligu majstrov a bol vicemajstrom Európy s rumunskou reprezentáciou.
„Je to veľká vec aj pre nás hráčov malého futbalu, zažiť možnosť hrať doma v Bratislave, či už skrz fanúšikov alebo našich rodín. Je to niečo iné, ako keď hrá človek v zahraničí.
Takisto je veľmi dobré rozhodnutie zmeniť formát trénovania a zrazov, kedy sa intenzita zvýši. Práve preto si myslím, že máme veľkú šancu ukázať nejaký výsledok. O to viac, že je to doma.
Každý to chce a má motiváciu, takže by k tomu mal aj tak pristúpiť. Naozaj sa tešíme,“ povedal Matej Chorvát, reprezentant Slovenska v malom futbale.
Európsky šampionát v malom futbale sa vráti na Slovensko po štyroch rokoch, v roku 2022 ho hostili Košice. Dvanáste ME sa začnú 27. mája a vyvrcholia 4. júna 2026.
Privítajú 24 tímov, ktoré budú rozdelené do šiestich základných skupín. Do vyraďovacej fázy postúpia dve najlepšie mužstvá z každej skupiny a štyri najlepšie z tretích miest.
Žreb zloženia základných skupín je na programe 27. februára 2026. Slovensko bude ako organizátor nasadené do prvého výkonnostného koša.