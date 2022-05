Hráčku súpera nazval opicou. Rusovi hrozí dvojročný dištanc

Hrozí mu za to dištanc až na dva roky.

"Viem, kto som, mám rada svoju farbu pleti a som na ňu hrdá. Nehanbím sa za to," vyhlásila krátko po incidente Montalvová, ktorá adresovala zopár slov aj Voronkovovi:

"Jeho slová ma nijako nezasiahli, lebo je to jeho osobný problém. Nedokáže kontrolovať svoje obrovské ego a potrebuje niekoho uraziť, aby sa cítil dobre. To len ukazuje jeho malosť a chýbajúcu profesionalitu."



Voronkov sa k incidentu doteraz verejne nevyjadril a podľa disciplinárky sa Montalvovej odmietol ospravedlniť on a aj vedenie klubu z Kaliningradu, úradujúceho majstra ruskej Superligy žien.

Prípadný trest pre trénera ešte musí schváliť Výkonný výbor Ruskej volejbalovej federácie.