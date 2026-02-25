Slovan hladko zdolal v šlágri mestského rivala. Bez straty setu uspela aj Žilina

Hráčky Slovana sa tešia.
Hráčky Slovana sa tešia. (Autor: TASR)
TASR|25. feb 2026 o 21:35
ShareTweet0

Po víťazstve sa osamostatnili na čele tabuľky.

Volejbalistky VK Slovan Bratislava zdolali v stredajšom dueli 2. kola nadstavbovej časti v skupine o 1. - 5. miesto Niké extraligy žien mestské rivalky Sláviu EU Bratislava 3:0.

Po víťazstve sa osamostatnili na čele tabuľky. V ďalšom zápase nadstavby triumfovali hráčky Žiliny nad Novým Mestom nad Váhom 

Niké Extraliga žien - nadstavbová časť:

skupina o 1.-5. miesto - 2. kolo:

VK Slovan Bratislava - KOOPERATIVA Slávia EUBA 3:0 (13, 22, 17)

83 minút, rozhodovali: Juráček a Szász, 265 divákov

VK Nové Mesto nad Váhom - VA UNIZA Žilina 0:3 (-18, -19, -23)

84 minút, rozhodovali: Jurlov a Kováč, 150 divákov

Tabuľka skupina o 1.-5. miesto

skupina o 6.-10. miesto - 2. kolo:

ŠK ELBA Prešov - ŠKM Liptovský Hrádok 3:1 (-26, 17, 19, 17)

106 minút, rozhodovali: Smolko a Myšková, 250 divákov

VK Pirane Brusno - HIT UCM Trnava 3:2 (-23, 20, 14, -15, 13)

141 minút, rozhodovali: Kohút a Andrejčák, 200 divákov

Tabuľka skupina o 6.-10. miesto

Volejbal

Volejbal

    Hráčky Slovana sa tešia.
    Hráčky Slovana sa tešia.
    Slovan hladko zdolal v šlágri mestského rivala. Bez straty setu uspela aj Žilina
    dnes 21:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Volejbal»Slovan hladko zdolal v šlágri mestského rivala. Bez straty setu uspela aj Žilina