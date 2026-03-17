Volejbalisti Slovana zvládli dohrávku, Myjavu zdolali bez straty setu

Hráči Bratislavy (Autor: TASR)
TASR|17. mar 2026 o 20:43
Hladkú výhru dosiahol aj Svidník.

Volejbalisti TJ Slávia Svidník zvíťazili v predohrávke 21. kole Niké extraligy nad ŠVK Tatran Slovenská Ľupča-UMB B. Bystrica 3:0.

V dohrávke 18. kola triumfoval VK Slovan Bratislava na palubovke TJ Spartak Myjava 3:0.

Niké extraliga volejbalistov:

TJ Slávia Svidník - ŠVK Tatran Slovenská Ľupča-UMB B. Bystrica 3:0 (22, 23, 23)

TJ Spartak Myjava - VK Slovan Bratislava 0:3 (-18, -17, -22)

Tabuľka Niké extraligy mužov vo volejbale

