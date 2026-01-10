Volejbalistky Slovana padli prvýkrát v sezóne. Žilina ich zdolala bez straty setu

zľava Ema Palkovičová (Slovan), tréner VK Slovan Bratislava Pavel Bernáth a Romana Hudecová (Slovan)
TASR|10. jan 2026 o 22:41
Slovan je napriek prehre lídrom ligy.

Volejbalistky VK Slovan Bratislava našli prvýkrát v aktuálnej sezóne premožiteľa. Po sérii 13 víťazstiev prehrali v sobotnom zápase 14. kola Niké extraligy na palubovke VA UNIZA Žilina jasne 0:3 na sety.

Napriek zaváhaniu zostali na čele tabuľky, Žilinčanky slávili deviatu výhru v rade počítajúc aj Slovenský pohár a upevnili si tretie miesto.

Druhá je Kooperativa Slávia EUBA, ktorá si poradila s VK Nové Mesto nad Váhom takisto 3:0.

Niké extraliga - 14. kolo:

VK Nové Mesto nad Váhom - Kooperativa Slávia EUBA 0:3 (-23, -11, -15)

65 minút, rozhodovali: Jurlov, Viktoríni-Lisá, 350 divákov.

VA UNIZA Žilina - VK Slovan Bratislava 3:0 (25, 16, 21)

89 minút, rozhodovali: Čuntala a Malík, 950 divákov.

Tabuľka Niké Extraliga žien

Volejbal

Volejbal

