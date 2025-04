Volejbalisti VKP FTVŠ UK Bratislava získali titul majstra Slovenska, vo finále zdolali Komárno

Robin Pělucha, tréner VKP: „Pekný pocit. Komárno hralo dobre celú sezónu, no dnes bol náš deň. Vyšiel nám úvod zápasu, súpera sme zatlačili a nepustili ho k šanciam. Dnes nám to išlo. Obrana držala, vychádzal útok i servis. Séria sa skončila 4:1, ale bolo to ťažké. Všetko sa pravdepodobne zlomilo v druhom zápase v Komárne v treťom sete. Vtedy sme sa chytili, chlapci si uvedomili, že aj nepriaznivý stav dokážeme otočiť. Celá sezóna bola fajn, predovšetkým sa nám vyhli zranenia.“

František Ogurčák, tréner Komárna: „Dnes nebolo o čom, nedali nám šancu. Tréner súpera má pravdu, všetko sa zlomilo v zápase u nás. Viedli sme 2:0 v treťom zápase, no hráči VKP sa odvtedy zlepšili o sto percent. Môžem im jedine pogratulovať. Zaslúžia si to za odvedenú prácu. Nezostáva nám nič iné, ako sa im momentálne pokloniť. Na tím som však hrdí. Neobhájili sme zlato, ale nebudeme sa tým trápiť. Takto to má byť.“

Juraj Zaťko, kapitán VKP: „Finálová séria nám dala zabrať fyzicky aj emocionálne. Po prvých dvoch zápasoch sme na tom neboli najlepšie, tretí takisto. Boli sme pod obrovským tlakom výborne hrajúceho Komárna, našťastie sa nám to podarilo zlomiť. V dnešnom zápase sme si už celkom jednoznačne dokráčali za tým titulom. Ten tretí zápas v Komárne bol pre nich rozohraný na 3:0 a my by sme sa z toho ťažko spamätávali. Ani si neviem vysvetliť, ako sme to zvládli. jednoducho sme pokračovali v našej hre a vedeli sme, že musí prísť tá zmena v hre Komárna. Prišla a odvtedy to už bolo naklonené na našu stranu.“

Peter Mlynarčík, hráč Komárna: „Od momentu, keď sme v treťom zápase vyhrávali 2:0, sme nevyhrali už ani set. To bol asi ten zlomový moment. Teraz sú tie emócie negatívne, možno s odstupom času to budeme vedieť lepšie zhodnotiť. Bohužiaľ, nemali sme na VKP.“