Vo VKP Bratislava končí tréner aj športový riaditeľ, nástupca bude mať rýchlu premiéru

"Nebolo to jednoduché. Matúš Kalný i Peter Kalný odviedli skvelú robotu v tréningovom procese. V zápasoch extraligy sme však očakávali vyšší bodový zisk a po dlhej úvahe sme dospeli k tomu, že musí prísť k zmenám v realizačnom tíme," uviedol viceprezident VKP Eduard Hronský.

BRATISLAVA. V slovenskom volejbalovom klube VKP Bratislava skončili hlavný tréner Matúš Kalný a športový riaditeľ Peter Kalný, ktorý zastával aj pozíciu asistenta trénera. Obaja prišli do tímu pred aktuálnou sezónou.

Do konca sezóny povedie mužstvo druhý asistent a mládežnícky tréner Juraj Tiňo. Premiéra v novej pozícii ho čaká už v stredajšom dueli MEVZA ligy proti HAOK Mladost Záhreb.

"V tejto chvíli sme nechceli hľadať trénera, ktorý by si musel zvykať na nové prostredie a oboznamovať sa s hráčmi, pretože nás čaká vrchol sezóny. Juraj Tiňo detailne pozná hráčov, bol pri tíme, s niektorými pracoval pri mládeži a môže kontinuálne nadviazať na prácu Matúša Kalného,“ doplnil Hronský.



Nový hlavný kormidelník klubu poďakoval za dôveru a príležitosť:

"VKP je moja srdcovka, tu som volejbalovo vyrástol a spravím maximum pre to, aby sme naplnili ciele, ktoré sme si stanovili pred sezónou. Som presvedčený, že súčasný káder má silu na to, aby sa to podarilo,“ povedal Tiňo.