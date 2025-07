Na záver kvalifikácie pribudli do tímu Slovenska nové tváre. Cieľom je prvé miesto, hovorí tréner

Ten ju čaká 13. augusta v Žiline proti Lotyšsku na záver kvalifikácie ME 2026.

Zverenci trénera Stevena Vanmedegaela odohrajú počas prípravy na kvalifikačné duely proti Kosovu (9. augusta v Kosove) a Lotyšsku šesť prípravných stretnutí v Púchove proti Rakúsku (25.–27. júla) a Čile (1.–3. augusta).

„V porovnaní s prvou časťou prípravy prišlo do tímu niekoľko nových tvárí, ktoré musíme zapracovať do družstva. Dôležité je, aby sme dostali hráčov do dobrej fyzickej kondície.