Slováci prehrali aj štvrtý zápas, mrzela ich koncovka tretieho setu

/zdroj: SVF/:

Marek Kardoš, tréner SR: "Tretí set sme mali určite vyhrať. Vyhrávali sme dokonca 23:20 a namiesto razantného úderu sme zvolili ulievku, čo nie je mužské. Turci mali navyše na sieti nízkeho nahrávača. Padalo nám veľa ľahkých lôpt, nedokázali sme sa dohodnúť na nahrávke v medzihre a súper, akým je Tureckom, vám to hodí okamžite o zem.“

Michal Ščerba, smečiar SR: "Som rád, že som dostal príležitosť nastúpiť. Napriek viacerým chybám sme odohrali dobrý zápas. Turecko je veľmi kvalitný súper. Ťažko sa proti nemu hralo.“

Peter Barták, nahrávač SR: "Chceli sme zabojovať o set, víťazstvo by bola fantázia. V treťom sete sme mali Turkov na lopate, ale nedoviedli sme ho do víťazstva. Mrzí ma to, čo som za stavu 23:20 zahral stredom, keď k súperovi preletela ľahká lopta. V pozmenenej zostave sme ukázali celkom dobrú hru.“