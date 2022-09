Mladí volejbalisti opäť prehrali. Hladko nestačili na Slovinsko

ME vo volejbale do 20 rokov 2022 - I skupina

MONTESILVANO. Slovenskí volejbalisti do 20 rokov prehrali na ME hráčov do 20 rokov v Taliansku aj svoj druhý zápas.

V nedeľu podľahli Slovinsku hladko 0:3 a na konte nemajú ani bod. V sobotu podľahli v prvom dueli Poľsku 1:3, v pondelok ich čaká súboj s domácim Talianskom.

Do semifinále postúpia zo šesťčlennej I. skupiny prvé dva tímy.

ďalší výsledok:

Srbsko – Poľsko 0:3 (-21, -17, -17)