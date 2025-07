Slovenky začali výborne, no na Poľky nestačili. Získaný set môže byť zlatý, hovorí tréner

Nemanja Ristič, tréner SR: „Nemôžem byť spokojný. Prehrali sme, takže to nie je dobré. V prvom sete sme sa sústredili a na ihrisku to bolo vidno. Druhý a tretí set nebol o tom, že by sme nechceli, ale Poľky nás jednoducho prečítali, herne nám odskočili a dominovali. Veľmi si vážim, že sme sa do hry vrátili vo štvrtom sete, nevzdali sme sa a to je pre mňa veľmi dôležitý signál. Žiaľ, dostali sme tri esá a bolo po nádeji na lepší výsledok. Na druhej strane, práve jeden vyhratý set môže byť pre nás zlatý a môže nás posunúť na ME. V nedeľu budeme pozorne sledovať vývoj v ostatných skupinách a verím, že sa naše družstvo na záverečný turnaj kvalifikuje. Musím poďakovať federácii za vytvorenie fantastických podmienok na prípravu. Veľmi musím pochváliť dievčatá za ich prácu počas posledných piatich týždňov a prístup. Urobili sme spoločne veľký kus práce a musím povedať, že sa v tomto kolektíve skrýva veľa potenciálu, ktorý verím, že ešte ukážeme.“