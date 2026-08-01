Kompletný káder a bohatý program. Slovákov čaká príprava na európsky šampionát

Slovenská volejbalová reprezentácia mužov odštartovala v Žiline záverečnú prípravu na majstrovstvá Európy.
Tréner Michal Masný privítal na úvodnom zraze kompletnú dvadsiatku nominovaných hráčov.
Tím počas nasledujúcich týždňov absolvuje sériu prípravných zápasov proti Austrálii, Švajčiarsku a na turnaji v Estónsku. Vrcholom sezóny budú ME v talianskej Modene od 11. do 26. septembra.
Čaká ich bohatý program
„Máme za sebou pomerne dlhé voľno. Po skončení Európskej ligy dostali chlapci individuálne tréningové plány, ktoré sa snažili poctivo dodržiavať, takže na zraz prišli v dobrej kondícii.
Počas prípravy sa budeme sústrediť na zdokonaľovanie techniky, súhry i ďalších herných a systémových činností,“ povedal Masný.
Slovenský tím čaká pred odchodom do Talianska bohatý program. V Žiline odohrá prípravné zápasy proti Austrálii, následne sa stretne so Švajčiarskom. Generálkou na ME bude turnaj v Estónsku.
„V rámci prípravy nás čakajú dva, prípadne tri prípravné zápasy proti Austrálii, následne dva duely so Švajčiarskom.
Tesne pred odletom na majstrovstvá Európy absolvujeme ešte turnaj v Estónsku. Po jeho skončení sa vrátime do Bratislavy a o niekoľko dní neskôr odcestujeme na majstrovstvá Európy,“ uviedol reprezentačný tréner pre slovakvolley.sk.
Žiadne zmeny
Masného potešilo, že realizačný tím nemusel pred začiatkom prípravy riešiť žiadne zmeny v nominácii.
„Vieme, čo nás na európskom šampionáte čaká. Som rád, že môžem pracovať so všetkými nominovanými hráčmi, ktorí sa zišli na začiatku prípravy. Je dôležité, že máme dostatočný počet hráčov na kvalitný tréningový proces.
Na zraz sa hlásila kompletná dvadsiatka nominovaných hráčov, takže sme nemuseli robiť žiadne zmeny v nominácii, z čoho mám veľkú radosť. Samozrejme, objavili sa aj drobné zdravotné problémy, no nejde o nič vážne, čo by mohlo narušiť priebeh našej prípravy.“ dodal.
Prípravné zápasy
- 13. augusta: Slovensko – Austrália (17:00, Žilina)
- 14. augusta: Slovensko – Austrália (17:00, Žilina)
- 21. augusta: Slovensko – Švajčiarsko (17:00, Žilina)
- 22. augusta: Slovensko – Švajčiarsko (17:00, Žilina)
- 3.-6. september, turnaj v Estónsku - Estónsko, Ukrajina
Kapitán reprezentácie Jakub Ihnát si pochvaľoval podmienky v Žiline aj kvalitu súperov, s ktorými sa Slovensko stretne počas prípravy.
„Po pauze sme sa opäť stretli v Žiline, kde máme výborné prostredie. Čakajú nás tri série prípravných zápasov, pričom začíname papierovo najslabším súperom z Austrálie. Ide o exotického súpera, ale veľmi kvalitného.
S takýmito družstvami sa nestretávame každý deň, takže sa na to tešíme. Švajčiari sú známi svojou rýchlou hrou a sú rovnako kvalitným tímom.
Tesne pred majstrovstvami Európy odcestujeme ešte na prípravné duely do Estónska, kde nás čaká známy súper, s ktorým sme v Poprade tento rok prehrali 0:3. Tieto zápasy nás preveria veľmi dobre,“ uviedol slovenský smečiar.
Ísť na ME je motivácia
Dvadsaťdeväťročný kapitán prezradil, že letnú prestávku si užíval nielen oddychom, ale aj v novej životnej úlohe:
„Osobne som si počas oddychu užíval otcovské povinnosti, keďže sa nám s manželkou narodil synček. Je to pre mňa nová životná kapitola a veľmi si ju užívam. Napĺňa ma to ako človeka a do práce som ešte odhodlanejší.
Tréningový program sme plnili svedomito a podľa toho, čo sme boli s chlapcami v kontakte, si svoje povinnosti plnili všetci.
Keď sme fyzicky dobre pripravení, nemusíme sa zdržiavať základmi a môžeme sa naplno venovať volejbalu. Musím pochváliť všetkých spoluhráčov, že počas voľna pristúpili k príprave veľmi zodpovedne.“
Slovenskí reprezentanti sa po piatich rokoch opäť predstavia na majstrovstvách Európy, čo je pre kapitána tímu veľkou motiváciou.
„Motivácia na majstrovstvá Európy je obrovská. Stretneme sa tam s kvalitnými tímami a sme veľmi hrdí na to, že sa tam môžeme opäť predstaviť a reprezentovať nielen seba či Slovenskú volejbalovú federáciu, ale predovšetkým našu krajinu.
Teším sa, že ukážeme, že na takéto podujatie patríme, a verím, že dosiahneme výsledok, po ktorom sa budeme môcť pozrieť sami sebe do očí.
Z osobného pohľadu to bude pre mňa výnimočný turnaj. Pred EuroVolley 2021 som sa zranil a v roku 2019 som bol na šampionáte ako libero. Tentoraz ma čaká úloha smečiara, na ktorú sa veľmi teším,“ dodal Ihnát.
Širšia nominácia Slovenska na druhú časť sezóny 2026
Nahrávači: Filip Palgut (UVC McDonald's Ried/Rak.), Peter Barták (VK MIRAD UNIPO Prešov), Martin Bielka (TJ Spartak Myjava), Oliver Hanúsek (SŠŠ Trenčín)
Smečiari: Jakub Ihnát (VK Jihostroj České Budějovice/ČR), Martin Rendla, Filip Makónyi (obaja TJ Spartak Myjava), Július Firkaľ (Barkom Kazany-Ľvov/Ukr.), Michal Ščerba (VK MIRAD UNIPO Prešov), Marek Mečiar, Matej Sýkora (obaja VK Slávia SPU Nitra)
Blokári: Daniel Šellong (Zadruga Aich/Dob/Rak.), Andrej Billich (VK Jihostroj České Budějovice/ČR), Branislav Hanúsek (SCM Universitatea Craoiva/Rum.), Jakub Kováč (Kladno volejbal.cz/ČR)
Univerzálni hráči: Erik Gulák (VK Slávia SPU Nitra), Patrik Lamanec (TS BBTS Bielsko-Biala/Poľ.), Patrik Matejčík (VaLePa/Fín.)
Liberá: Bartolomej Jakubík (VK Slovan Bratislava), Samuel Paňko (TJ Spartak Myjava)
Náhradníci: Patrik Marjov (VK Slovan Bratislava), Branislav Skasko (TJ Spartak Myjava)
Realizačný tím: Michal Masný (hlavný tréner), Adrian Pasierb (asistent trénera a štatistik), Marcin Krys (asistent trénera), Bartosz Serszeń (fyzioterapeut), Eryk Bandera (kondičný tréner), Slavomír Huba (tímový manažér)