Úspešný tréner Slovana končí na lavičke. Po štyroch sezónach sa presúva k mládeži

Robin Pělucha.
Robin Pělucha. (Autor: TASR)
TASR|1. aug 2026 o 11:06
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Slovan sa lúči s trénerom, ktorý klub priviedol k dvom majstrovským titulom.

Robin Pělucha po štyroch úspešných sezónach skončil vo funkcii hlavného trénera mužského tímu VK Slovan Bratislava.

Naďalej však zostane súčasťou klubu, bude zastávať dôležitú úlohu pri rozvoji mládeže. „Belasí“ to oznámili na sociálnych sieťach.

Pělucha počas svojho pôsobenia priviedol tím k dvom majstrovským titulom, trom triumfom v Slovenskom pohári v rade a k 3. miestu v Challenge Cupe.

„Robin, ďakujeme ti za štyri výnimočné roky, skvelú prácu, množstvo úspechov a všetko, čo si pre náš klub urobil. Prajeme ti veľa šťastia a úspechov v novej kapitole,“ napísalo vedenie Slovana.

Zmeny sa udiali aj v kádri, klub opustili Andrej Billich, Michal Trubač, Daniel Šellong, Patrik Marjov, Tomáš Patúc a Peter Michalovič a na hosťovanie do Trnavy zamierili Branislav Belas a Martin Učeň.

Volejbal

Volejbal

    Robin Pělucha.
    Robin Pělucha.
    Úspešný tréner Slovana končí na lavičke. Po štyroch sezónach sa presúva k mládeži
    dnes 11:06
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