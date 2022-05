Slovenské volejbalistky zvládli druhý zápas lepšie, v príprave zdolali Slovinsko

/zdroj: sfv.sk/

Michal Mašek, tréner SR: "Po stredajšom zápase, v ktorom sme urobili veľa chýb, sme si prebrali naše nedostatky na videu. Povedali sme si kľúčové veci a som rád, že to fungovalo. V tomto zápase sme spravili oveľa menej chýb, ako v stredu. To sa odzrkadlilo na výsledku. V odvete sme začali s inými hráčkami a postupne sa všetky dostali na ihrisko. Splnili všetko, čo sme od nich žiadali. S oboma zápasmi som spokojný, lebo na hráčkach vidno, že rozumejú tomu, čo od nich chceme a na ihrisku to vykonávajú. Verím, že to pôjde ďalej týmto istým smerom."