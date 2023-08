Otvárací duel sa odohrá vo veronskom amfiteátri, Slovenky začnú proti Fínsku

Na druhom mieste je Rusko a spoločné tretie patrí Taliansku a Rumunsku s troma titulmi. Domáci tím odohrá ďalšie zápasy základnej B-skupiny v Monze a Turíne, na turnaji je navyše v pozícii obhajcu z ME 2021 v Srbsku, Bulharsku, Chorvátsku a Rumunsku.

Nadchádzajúci ročník hostia taktiež štyri krajiny, okrem Talianska a Estónska sú to Nemecko i Belgicko.

Tento rok je ich cieľ postup zo základnej skupiny, ktorú označil tréner Michal Mašek za hrateľnú.

Po dueli s Fínskom (17. augusta, 16.00 SELČ) ich v D-skupine postupne preveria Holanďanky (18. augusta, 16.00), Španielky (19. augusta, 15.00), Francúzky (21. augusta, 16.00) a domáce Estónky (22. augusta, 19.00).

Postup do osemfinále ME si zabezpečia štyri najlepšie tímy zo 6-členných skupín. Slovenky sa v prípade postupu presunú na duel vyraďovacej fázy do talianskej Florencie. Finále šampionátu je na programe v nedeľu 3. septembra v Bruseli.