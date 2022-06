Slovenky stratili vedenie 2:0 na sety, so Zlatou európskou ligou sa lúčia bez výhry

Zlatá Európska liga žien - skupina B

POPRAD. Slovenské volejbalové reprezentantky sa s tohtoročnou Zlatou Európskou ligou rozlúčili prehrou.

V stredu v Poprade vo štvrtom vystúpení podľahli Chorvátsku 2:3, hoci viedli už 2:0. V tohtoročnej edícii ZEL prehrali všetky štyri zápasy, získali jeden bod.

Slovenky si po prvej dobrej lopte striedali body so súperkami až do stavu 9:9. Potom išli zverenky Michala Mašeka do trháku a udržiavali si tesný náskok. Set napokon získali v pomere 25:20.

V druhom dejstve to bolo od začiatku veľmi vyrovnané. Až za stavu 20:20 si Slovenky dvoma dobrými loptami vypracovali mierny náskok a napokon triumfovali 25:21.