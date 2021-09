Zareagovali na prehru. Mladé volejbalistky si poradili s Bulharkami

DURANGO. Slovenské volejbalistky zvíťazili vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta dievčat do 18 rokov v mexickom Durangu nad Bulharskom 3:1.

"Vybojovať prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta je skvelý pocit. Vedeli sme, že to nebude jednoduchý zápas, bojovali sme o každú loptu. Bol to veľmi nervózny zápas, plný emócií.

Hrali sme ako tím a bojovali až do konca a sme veľmi rady, že sme to zvládli. Verím, že sa nám podarí zvíťaziť aj v ďalších dvoch zápasoch, určite sa o to pobijeme," povedala po súboji slovenská blokárka Kamila Slivková podľa webu Slovenskej volejbalovej federácie.