Slovenskí volejbalisti otočili zápas a získali prvé a posledné body na turnaji

Ivan Hiadlovský, tréner Slovenska U20: "Zápas sme začali s veľkým množstvom chýb, čím sme Srbov dostali pohodlne do vedenia 2:0. V treťom sete sme dokázali hrať koncentrovanejšie, čím sa hra výrazne vyrovnala a v náročnej koncovke sme set dokázali vyhrať. Štvrtý set sme ale opäť začali nekoncentrovane a veľmi rýchlo sme boli v manku mínus päť bodov. Tím však ´prebudil´ Martin Rendla s jeho tvrdým podaním a postupne vo vývoji tohto setu došlo ku zmene vo vedení a set sme dotiahli do víťazného konca. V piatom sete chlapci sa už od začiatku ujali vedenia a svoj náskok si udržali až do konca zápasu."