Slovan bol blízko k veľkému obratu. Aj v odvete semifinále nakoniec padol v tajbrejku

TASR|11. mar 2026 o 23:22
„Belasí“ postúpili do semifinále ako prvý slovenský tím v ére samostatnosti.

Challenge Cup - semifinále

Lindemans Aalst - VK Slovan Bratislava 3:2 (20, 19, -22, -15, 13)

Dĺžka zápasu: 127 minút

Rozhodovali: Gonzalez (Šp.) a Grellier (Švaj.)

/prvý zápas: 3:2, postúpil Aalst/

Volejbalisti VK Slovan Bratislava nepostúpili do finále európskeho Challenge Cupu. Po tesnej prehre v úvodnom domácom zápase 2:3 podľahli v stredu belgickému tímu Lindemans Aalst rovnakým výsledkom aj na jeho palubovke.

„Belasí“ postúpili do semifinále niektorej z európskych klubových súťaží ako prvý slovenský tím v ére samostatnosti, pričom Challenge Cup je treťou najprestížnejšou.

Po tom, čo vyradili vo štvrťfinále izraelský Maccabi Tel Aviv, sa im do cesty postavil Lindemans Alst.

Belgický tím sa v úvodnom sete ujal vedenia po výsledku 25:20 a prevahu mal aj v druhom, ktorý vyhral na 19. V tretej sade viedol už 19:17, no Slovan nezložil zbrane, dokázal vyrovnať a nakoniec vyhral 25:22.

Štvrtý set bol v réžii slovenského tímu, ktorý po výsledku 25:15 vyrovnal. V rozhodujúcom viedol 9:8 aj 13:12, ale nedotiahol ho do konca.

Aalst mal v závere viac síl a triumfoval sériou troch bodov 15:13.

