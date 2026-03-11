Slovan bol blízko k veľkému obratu. Aj v odvete semifinále nakoniec padol v tajbrejku

Challenge Cup - semifinále
Lindemans Aalst - VK Slovan Bratislava 3:2 (20, 19, -22, -15, 13)
Dĺžka zápasu: 127 minút
Rozhodovali: Gonzalez (Šp.) a Grellier (Švaj.)
/prvý zápas: 3:2, postúpil Aalst/
Volejbalisti VK Slovan Bratislava nepostúpili do finále európskeho Challenge Cupu. Po tesnej prehre v úvodnom domácom zápase 2:3 podľahli v stredu belgickému tímu Lindemans Aalst rovnakým výsledkom aj na jeho palubovke.
„Belasí“ postúpili do semifinále niektorej z európskych klubových súťaží ako prvý slovenský tím v ére samostatnosti, pričom Challenge Cup je treťou najprestížnejšou.
Po tom, čo vyradili vo štvrťfinále izraelský Maccabi Tel Aviv, sa im do cesty postavil Lindemans Alst.
Belgický tím sa v úvodnom sete ujal vedenia po výsledku 25:20 a prevahu mal aj v druhom, ktorý vyhral na 19. V tretej sade viedol už 19:17, no Slovan nezložil zbrane, dokázal vyrovnať a nakoniec vyhral 25:22.
Štvrtý set bol v réžii slovenského tímu, ktorý po výsledku 25:15 vyrovnal. V rozhodujúcom viedol 9:8 aj 13:12, ale nedotiahol ho do konca.
Aalst mal v závere viac síl a triumfoval sériou troch bodov 15:13.