Slovenské volejbalistky nepostúpili do Final Four, Ukrajina bola nad ich sily

Nina Wienand Herelová, blokárka SR: „Posledný turnaj nám vôbec nevyšiel tak, ako by sme chceli. Oba zápasy sme prehrali 0:3. Určite je v nás viac, ako to, čo sme na ihrisku predviedli. Ukrajina hrala presnú, rýchlu a pestrú hru. Jej hráčky sa presadzovali zo všetkých pozícií. Mali kompaktnú obranu, cez ktorú sme sa nevedeli presadiť. Zatlačili nás na servise a prehrali sme. Po oddychu sa opäť vrátime do prípravy a budeme tvrdo pracovať!“

Karolína Fričová, smečiarka SR: „Veľmi nás mrzí, že sme prehrali a nepostúpili na Final Four. Tieto dva zápasy nám v Poľsku vôbec nevyšli. Prvý set nám ušiel od začiatku, v druhom sme hru vyrovnali, ale v koncovke o ňom rozhodli maličkosti, ktoré boli v náš neprospech. Škoda toho, lebo by to vyzeralo inak. V treťom si Ukrajinky vytvorili pohodlný náskok a my sme ho nedokázali zmenšovať.“