Štyri roky kraľujú slovenskému basketbalu. Dvojica opäť obhájila prestížne ocenenie

Anketa Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Basketbalista roka spoznala za rok 2025 svojich víťazov.
Z celkového počtu 77 zúčastnených respondentov triumfovala medzi ženami štvrtý rok za sebou Terézia Páleníková. U mužov získal siedmykrát v sérii prvenstvo Vladimír Brodziansky.
Tridsaťdvaročný Brodziansky si vyskúšal ako podkošový hráč pôsobenie v Číne, najskôr si zahral v tzv. letnej lige za Ťiang-Su Jen-Nan Suke Lions.
Svojimi výkonmi si skúsený reprezentant Slovenska vybojoval angažmán v tamojšej najvyššej súťaži, v ktorej pôsobil ako hráč Fu-ťien Sturgeons. Prvýkrát vo svojej profesionálnej kariére nebol súčasťou európskych paluboviek.
„Ďakujem mojim rodičom za to, že ma viedli k športu a trénerom za to, že ma dotlačili tam, kde som. Uplynulý rok som strávil v Číne, basketbal je tam veľmi populárny.
Bola to skvelá skúsenosť. Teší ma aj stav slovenskej reprezentácie, prišli do nej mladí chalani a priniesli oživenie,“ povedal na slávnostnom odovzdávaní cien v bratislavskom Primaciálnom paláci Brodziansky.
Ukážka tvrdej práce
Tridsaťročná krídelníčka má za sebou pôsobenie na francúzskych palubovkách v drese Villeneuve d'Ascq.
Reprezentačnému tímu Slovenska navyše dopomohla k postupu do druhej fázy kvalifikácie na budúcoročné majstrovstvá Európy.
„Veľmi si cením toto ocenenie. Je to ukážka toho, ako na sebe pracujem za posledné roky. Podarilo sa mi podpísať kontrakt s kvalitným francúzskym klubom a zažiť všetko to, čo znamená byť súčasťou jednej z top európskych líg.
Veľmi si vážim aj pôsobenie v slovenskej reprezentácii, verím, že s ňou zažijem ešte mnohé úspechy.
Konkurencia v Európe je obrovská, no nie je v nej žiaden dominantný tím. Ak budú dievčatá zdravé a v plnej sile, môžeme dosiahnuť čokoľvek,“ dodala.
Koniec 24-ročnej hegemónie
K najväčšej zmene prišlo v kategórii Tréner roka, v ktorej sa skončila 24-ročná hegemónia Natálie Hejkovej. Na pomyselný trón premiérovo zasadol Michal Madzin.
Štyridsaťročný kouč doviedol Patriotov Levice k zisku piateho titulu za sebou v Tipos Slovenskej basketbalovej lige.
Okrem toho oslavoval s tímom úspechy na európskej scéne, keď sa jeho zverencom podarilo ako prvému tímu zo Slovenska prebojovať do skupinovej fázy Ligy majstrov. V premiére sa prebojovali medzi 24 najlepších tímov súťaže.
„Ocenenie si veľmi vážim a ďakujem všetkým za hlasy. Táto cena patrí všetkým, ktorí sa podieľali na našich úspechoch: hráčom, trénerskému tímu na čele s Lacom Lutovským aj celému klubu. Nikdy som o niečom takom ani nesníval.
Historická sezóna prišla v období, keď trénerka Hejková ukončila svoju neuveriteľnú kariéru a Anton Gavel odvádzal skvelú prácu v Nemecku.
O to viac si toto ocenenie cením. Poďakovanie patrí aj mojej manželke Ľubke, ktorá mi umožnila plniť si basketbalové sny,“ vyhlásil Michal Madzin prostredníctvom videopozdravu.
V Sieni slávy štyria členovia
Mládežníckym trénerom sa podobne ako pred rokom stal Karol Wimmer. Kategória Talent roka sa medzi dievčatami stala korisťou Kataríny Šedivej a medzi chlapcami zvíťazil Maroš Golian.
V 3x3 basketbale sa nič nezmenilo na čele v porovnaní s predošlou edíciou ankety, podľa rebríčka FIBA sa stali najlepšími Lucia Žilinská a Martin Krebes.
Za najlepšieho rozhodcu opäť vyhlásilo Združenie basketbalových rozhodcov (ZBR) Zdenka Tomašoviča.
Do Siene slávy slovenského basketbalu pribudli štyria noví členovia, celkovo má už od svojho vzniku v roku 2015 tak 40 laureátov.
Medzi členov pribudla bývalá československá reprezentantka Irena Bartošová-Medvecká, bronzová medailistka z majstrovstiev Európy 1978 v poľskej Poznani a tiež bývalý československý reprezentant Igor Vraniak, držiteľ striebornej medaily z majstrovstiev Európy 1985 v nemeckom Stuttgarte.
In memoriam uviedli Zoltána Krenického, účastníka OH 1948 v Londýne. O tri roky neskôr získal s reprezentáciou Československa striebornú medailu na majstrovstvách Európy v Paríži.
Ďalším novým členom je dlhoročný športový novinár Tomáš Grosmann, spoluzakladateľ Siene slávy slovenského basketbalu.
Výsledky ankety Basketbalistka roka 2025
Ženy: 1. Terézia Páleníková (Villeneuve d'Ascq LM/Fr.), 2. Nikola Dudášová (Innova-TSN Leganes/Šp.), 3. Ivana Jakubcová (Olympiakos Pireus/Gr.), 4. Miroslava Mištinová (Charnay Basket Bourgogne Sud/Fr.), 5. Natália Martišková (Sokol Hradec Kralové/ČR), 6. Alica Moravčíková (Piešťanské Čajky), 7. Veronika Remenárová (IDK Euskotren San Sebastian/Šp.), 8. Rebeka Mikulášiková (AZS AJP Gorzów Wielkopolski/Poľ.), 9. Kyra Lambertová (Basket Lattes Montpellier/Fr.), 10. Alexandra Buknová (Piešťanské Čajky) a Barbora Wrzesiňská (AMW Arka Gdyňa/Poľ.)
Muži: 1. Vladimír Brodziansky (Fu-ťien Sturgeons/Čína), 2. Timotej Malovec (Miami Hurricanes/USA), 3. Mário Ihring (KK Krka Novo Mesto/Slovin.), 4. Šimon Krajčovič (JobStairs Giessen 46ers/Nem.), 5. Dalibor Hlivák (BC Prievidza), 6. Sebastian Rančík (Colorado Buffaloes/USA), 7. Tomáš Pavelka (BC Slovan Bratislava), 8. Boris Bojanovský (Patrioti Levice), 9. Maroš Golian (BK Inter Bratislava mládež), 10. David Abrhám (BC Slovan Bratislava)
Tréner roka: 1. Michal Madzin (Patrioti Levice), 2. Natália Hejková (ZVVZ USK Praha/ČR), 3. Anton Gavel (BMA365 Bamberg Basket/Nem.)
Mládežnícky tréner roka: 1. Karol Wimmer (BK Inter Bratislava – mládež)
Talent roka – dievčatá: 1. Katarína Šedivá (MBK Ružomberok), 2. Nataša Taušová (San Francisco Dons/USA), 3. Ema Szmereková (Piešťanské Čajky)
Talent roka – chlapci: 1. Maroš Golian (BK Inter Bratislava mládež), 2. Sebastian Rančík (Colorado Buffaloes/USA), 3. Peter Kováčik (MBK Baník Handlová)
Hráčka roka v 3x3 basketbale: Lucia Žilinská
Hráč roka v 3x3 basketbale: Martin Krebes
Rozhodca roka: Zdenko Tomašovič
Historický prehľad víťazov ankety Basketbalista roka
Ženy – muži:
- 1971 Eva Petrovičová – muža nevyhlásili
- 1972 Eva Petrovičová - Marián Kotleba
- 1973 Eva Petrovičová - Ivan Chrenka
- 1974 Božena Miklošovičová - Peter Chrenka
- 1975 Yvetta Polláková - Stanislav Kropilák
- 1976 Božena Miklošovičová - Stanislav Kropilák
- 1977 Božena Miklošovičová - Stanislav Kropilák
- 1978 Eva Piršelová - Stanislav Kropilák
- 1979 Irena Rajniaková - Stanislav Kropilák
- 1980 Irena Rajniaková - Stanislav Kropilák
- 1981 Beata Renertová - Stanislav Kropilák
- 1982 Zora Brziaková - Stanislav Kropilák
- 1983 Alena Kašová - Stanislav Kropilák
- 1984 Alena Kašová - Stanislav Kropilák
- 1985 Irena Rajniaková - Juraj Žuffa
- 1986 Erika Dobrovičová - Juraj Žuffa
- 1987 Anna Janoštinová - Oto Matický
- 1988 Anna Janoštinová - Oto Matický
- 1989 Erika Dobrovičová - Oto Matický
- 1990 Iveta Bieliková - Jozef Michalko
- 1994 Erika Dobrovičová - Oto Matický
- 1995 Andrea Kuklová - Oto Matický
- 1996 Iveta Bieliková - Oto Matický
- 1997 Anna Kotočová - Marek Andruška
- 1998 Andrea Kuklová - Richard Petruška
- 1999 Alena Kováčová - Richard Petruška
- 2000 Anna Kotočová - Richard Petruška
- 2001 Alena Kováčová - Martin Rančík
- 2002 Alena Kováčová - Martin Rančík
- 2003 Zuzana Žirková - Štefan Svitek ml.
- 2005 Zuzana Žirková - Anton Gavel
- 2007 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík
- 2008 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík
- 2009 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík
- 2010 Zuzana Žirková - Anton Gavel
- 2011 Lucia Kupčíková – Anton Gavel
- 2012 Lucia Kupčíková – Anton Gavel
- 2013 Lucia Kupčíková – Radoslav Rančík
- 2014 Zuzana Žirková – Radoslav Rančík
- 2015 Zuzana Žirková – Radoslav Rančík
- 2016 Žofia Hruščáková – Radoslav Rančík
- 2017 Žofia Hruščáková – Radoslav Rančík
- 2018 Barbora Bálintová – Kyle Kuric
- 2019 Barbora Bálintová – Vladimír Brodziansky
- 2020 Barbora Bálintová – Vladimír Brodziansky
- 2021 Barbora Bálintová – Vladimír Brodziansky
- 2022 Terézia Páleníková – Vladimír Brodziansky
- 2023 Terézia Páleníková – Vladimír Brodziansky
- 2024 Terézia Páleníková – Vladimír Brodziansky
- 2025 Terézia Páleníková - Vladímir Brodziansky
V rokoch 1991 - 1993, 2004 a 2006 sa anketa neuskutočnila