Úradujúci šampión NBA sa dohodol so skúseným pivotom. Doteraz hral za Philadelphiu

Andre Drummond
Andre Drummond (Autor: TASR/AP)
ČTK|5. júl 2026 o 10:51
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Americký majster sveta z roku 2014 nahradí v tíme Robinsona.

Úradujúci šampión NBA New York Knicks sa dohodol na ročnej zmluve so skúseným pivotom Andre Drummondom. Informovala o tom televízna stanica ESPN.

Tridsaťdvaročný basketbalista bude mať v nadchádzajúcej sezóne príjem 3,9 milióna dolárov.

Americký majster sveta z roku 2014 nahradí v tíme Mitchella Robinsona, ktorý opustil Knicks po ôsmich rokoch a zamieril do Bostonu.

Dvojnásobný účastník Zápasu hviezd Drummond doteraz nastupoval za Philadelphiu. New York bude už jeho siedmym tímom v NBA. V Knicks bude plniť rolu náhradníka Karla-Anthonyho Townsa.

Počas svojej kariéry v zámorskej súťaži má Drummond priemer 12,1 bodu a 11,9 doskoku na zápas. S 1197 blokmi je ôsmy medzi aktívnymi hráčmi.

Basketbal

Basketbal

    Andre Drummond
    Andre Drummond
    Úradujúci šampión NBA sa dohodol so skúseným pivotom. Doteraz hral za Philadelphiu
    dnes 10:51
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