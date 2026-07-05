Úradujúci šampión NBA sa dohodol so skúseným pivotom. Doteraz hral za Philadelphiu

Úradujúci šampión NBA New York Knicks sa dohodol na ročnej zmluve so skúseným pivotom Andre Drummondom. Informovala o tom televízna stanica ESPN.
Tridsaťdvaročný basketbalista bude mať v nadchádzajúcej sezóne príjem 3,9 milióna dolárov.
Americký majster sveta z roku 2014 nahradí v tíme Mitchella Robinsona, ktorý opustil Knicks po ôsmich rokoch a zamieril do Bostonu.
Dvojnásobný účastník Zápasu hviezd Drummond doteraz nastupoval za Philadelphiu. New York bude už jeho siedmym tímom v NBA. V Knicks bude plniť rolu náhradníka Karla-Anthonyho Townsa.
Počas svojej kariéry v zámorskej súťaži má Drummond priemer 12,1 bodu a 11,9 doskoku na zápas. S 1197 blokmi je ôsmy medzi aktívnymi hráčmi.