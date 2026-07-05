LIVE STREAM: Slovensko - Kosovo dnes, predkvalifikácia ME mužov v basketbale LIVE (C-skupina)

Slovensko a Kosovo dnes hrajú zápas v rámci prvej fázy predkvalifikácie na ME v basketbale mužov 2029.
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Basketbal sledujte spolu s nami naživo ako live stream.
Pozerajte spolu s nami cez LIVE STREAM zápas prvej fázy predkvalifikácie C-skupiny na ME v basketbale mužov 2029: Slovensko - Kosovo.
Slovensko a Kosovo dnes hrajú zápas v rámci prvej fázy predkvalifikácie na ME v basketbale mužov 2029.
Basketbal sledujte spolu s nami naživo ako live stream.