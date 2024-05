Čacho na svoju príležitosť na šampionáte pokorne čaká. Prvoradé je mužstvo, hovorí

"Mám za sebou dobrú sezónu v klube a teraz som rád, že som súčasť reprezentačného tímu. Prvoradé je, aby sa darilo mužstvu, no verím, že sa dostanem do hry," uviedol pre TASR.

OSTRAVA. Slovenský hokejový útočník Viliam Čacho je v pozícii čakateľa na štart na MS 2024 , no vníma ju pokorne.

Pre 25-ročného centra ide o druhý šampionát v kariére, vlani v Rige nastúpil do všetkých siedmich duelov (bilancia 1+0).

Jeho šance na štart na MS v Ostrave výrazne stúpli už deň pred turnajom, keď vedenie reprezentačného tímu napísalo na súpisku všetkých 25 hráčov.

Tým sa prakticky vylúčila možnosť, že by do tímu ešte niekto prišiel a tréneri si dvanástku útočníkov do zápasu vyberajú zo štrnástich, ktorí sú na súpiske.