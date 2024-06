Bolo už neskoro. Forster mohla bežať semifinále stovky, no nedozvedela sa to včas

"Rada by som bežala semifinále behu na 100 m, ale nemecké šprintérky sa odhlásili na poslednú chvíľu. Oficiálne rozhodnutie vyšlo o 21.06 a štart behu bol o 21.29 h. Za takto krátke obdobie sa na štart pripraviť nedalo.

RÍM. Slovenská šprintérka Viktória Forster mohla v nedeľu večer bežať semifinále na 100 m na atletických ME v Ríme, no nestalo sa tak. O tejto možnosti sa nedozvedela včas.

Svoj štart som nikomu nepotvrdila, a tak by moje meno nemalo fungovať v štartovej alebo výsledkovej listine. Verím, že v sezóne ešte budem mať možnosť bežať rýchlu stovku a ďakujem všetkým za podporu, ktorá ma dostala až do finále ME na prekážkach," uviedla Forsterová v oficiálnom vyhlásení.