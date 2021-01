Chárov prvý gól? Zámorie fascinuje reakcia jeho spoluhráčov

Slovenský hokejista Zdeno Chára strelil svoj prvý gól za Washington Capitals. V bláznivom zápase proti New York Islanders zvyšoval na priebežných 5:3.

Tí ho objímali, poklepkávali po prilbe. Niektorí na ňu ani nedosiahli. "Z ľadu sa to prenieslo až na striedačku," hodnotil tréner Peter Laviolette.

WASHINGTON, BRATISLAVA. Namiesto veľkých individuálnych osláv šiel k vlastnej striedačke, aby sa radoval so spoluhráčmi.

"Hneď po góle som šiel k chalanom na striedačke, aby som sa s nimi podelil o tú radosť a vzrušenie. Od prvého dňa odviedli úžasnú prácu, uľahčili mi príchod do klubu," konštatoval Chára po stretnutí.

"Úžasná reakcia," hodnotil Bucci Mane z ESPN. "Vyzeralo to, akoby práve vyhrali Stanleyho pohár," doplnil Joe Haggerty z Boston Hockey Now.

"Reakcia hráčov bola neuveriteľná. Dali mu najavo, ako si ho vážia a čo pre tím znamená. V šatni neskôr povedal, že to bol jeden z najúžasnejších momentov, aké za posledné obdobie zažil," tvrdil kouč Capitals.

O pár minút neskôr sa už Chára tešil z gólu. V podobnej situácii zvolil oveľa razantnejšie zakončenie.

Puk sa po jeho povestnej delovke jemne obtrel o gólmanovu vyrážačku a zapadol do bránky.

"Nemôžem im dostatočne poďakovať za to, ako ma prijali do tímu. Je to skvelá skupina ľudí. Bavíme sa, tvrdo pracujeme a navzájom sa posúvame vpred, aby sme boli stále lepší," chválil Chára spoluhráčov.

Čoskoro 44-ročného obrancu po stretnutí vyhlásili za druhú hviezdu zápasu.

Karate Kid

Chára strelil v NHL už svoj 206. gól. Z aktívnych obrancov majú na konte viac už len Shea Weber (219) a Brent Burns (212).

Zároveň sa stal len piatym obrancom v histórii profiligy, ktorý vo veku 43 rokov dosiahol v jednom zápase aspoň dva body.