Gól, aký vidno raz za uhorský rok. Starosta prekvapil skvelého Rahma

TRENČÍN. Plynula 25. minúta. Kapitán trenčianskej Dukly Tomáš Starosta od polovice klziska nastreľoval puk na zvolenskú bránku.

O dve sekundy neskôr prekvapene prijímal gratulácie spoluhráčov. Jeho pokus prekvapil Robina Rahma.

V danej chvíli vyrovnal štyridsaťročný veterán na 2:2. Po zápase však prišiel medzi novinárov skleslý. Dukla prehrala gólom z 58. minúty 2:3.

„Nebol to pekný gól, skôr šťastný. Dostal som puk, vystrelil a brankárovi prepadol pomedzi nohy. Pre nás to bol dôležitý moment, vyrovnali sme a vrátili sa späť do zápasu. O to viac ma mrzí, že sme nedokázali získať ani bod. Nezaslúžili sme si prehrať,“ vravel Starosta.