Ak by dnes jazdil Merckx, najviac by sa naňho ponášal Pogačar

Dnes to už takmer nie je možné vzhľadom na úzku špecializáciu pretekárov. Každý sa zameria na nejakú časť cyklistiky a v nej vyniká. Naopak, v 60-tych a 70-tych rokoch minulého storočia boli pretekári všestranní.

Šampión s detskou tvárou

Tadej Pogačar tento status mení a dáva pocítiť, aké by to mohlo byť, ak by slávny Belgičan súťažil dnes.

„Vidím v ňom nového Kanibala,“ povedal sám Merckx. „Je výnimočne silný. Myslím, že ďalších rokoch ešte pridá ďalšie víťazstvá. Ak sa mu nič vážne nestane, má na to, aby vyhral Tour viac ako päťkrát,“ potvrdil pre Het Nieuwsblad.