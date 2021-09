Týždeň V klietke: Kincl si pýta odvetu s Vémolom, Terminátor odpovedá

„Čo hovorím na zápas Patrika Kincla? Nechcem to úplne komentovať, lebo som mu to prial. Bol by to veľký úspech pre českú scénu MMA. Poviem len to, čo som povedal aj Ondřejovi Novotnému (promotér organizácie Oktagon MMA, pozn. red.).

Spojím to so zápasom, ktorý mal so mnou. Tam som cítil, ako v niektorých situáciách nemá Patrik srdce, nemá vôľu to na to, aby zvíťazil,“ komentoval Vémola Kinclove výkony.