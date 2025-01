VIDEO: Kouč Michaloviec vytiahol zriedkavý taktický ťah. Dopadol katastrofálne

„V minulosti som spravil v predĺžení presne taký istý ťah, zvíťazili sme a ak si dobre spomínam, bol som vtedy najväčší hrdina. Je to moja zodpovednosť, ja robím rozhodnutia a mám odvahu na to, aby som niečo také spravil. Urobil by som to znovu. Keď to v minulosti vyšlo, každý bol šťastný,“ povedal po zápase fínsky kormidelník zemplínskeho klubu pre televíziu JOJ Šport.

„Michalovce boli dve tretiny lepšie a bolo to aj o šťastí, že sa nám podarilo vyrovnať. V predĺžení nastala zaujímavá voľba domáceho trénera. Je to moderné a keby to vyšlo, zápas by sa skončil inak. Jedna tretina dnes stačila na víťazstvo, no do ďalších duelov musíme spraviť nejaké zmeny, pretože takto to ďalej nepôjde,“ zhodnotil strelec jedného zo spišskonovoveských gólov a zároveň asistent trénera Branislav Rapáč.

Vedeniu klubu po štyroch prehrách v rade napokon došla trpezlivosť a na pondelkovom mimoriadnom zasadnutí rozhodlo o ukončení spolupráce s Valtonenom. V klube skončil aj jeho asistent Marek Kolba.

Tabuľka Tipos extraligy