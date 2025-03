VIDEO: Slovák sa postaral o bizarný vlastný gól. Počas toho sa zranil a musel striedať

BRATISLAVA. V rumunskej futbalovej lige došlo ku kurióznej situácii. V nej bol zapletený aj Slovák Filip Blažek, ktorý si strelil vlastný gól. A pri ňom sa aj zranil.

K bizarnému momentu došlo v 60. minúte. Nakopnutá lopta šla smerom na bránku tímu Unirea Slobozia, kde pôsobí aj rodák zo Skalice. Klub Otelul tak z nevinne vyzerajúcej akcie vyťažil najviac, ako sa len dalo.

Najrýchlejší bol Blažek, preloboval vlastného brankára, no lopta sa rýchlo blížila do vlastnej siete. Snažil sa ju preto vytesniť mimo troch žrdí, no neúspešne.