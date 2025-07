Chaos a strach na Tour. Francúz skoro preskočil bariéru, šprintéra teší, že zostal celý

"Bol to veľmi ťažký súboj. Bolo náročné nájsť si dobrú pozíciu, stále som bol na vetre, čo ma stálo dosť síl. Až 500 metrov pred cieľom som sa dostal za Jonathana Milana a využil som závetrie," povedal Merlier.

DUNKERQUE. V kľúčových momentoch šprintérskej etapy sa musel spoľahnúť sám na seba. Už to vyzeralo tak, že je zavretý ďaleko za svojim hlavným rivalom, no napokon ho v cieli o pár centimetrov zdolal.

Už v prvej etape sa slávne preteky skončili pre Filippa Gannu a Stefana Bisseggera. Obaja spadli a hoci sa následne snažili pokračovať, nešlo to.

"Proti nemu je to vždy ťažké. Prišiel som sem vyhrať etapu a som rád, že to vyšlo, hoci cieľom bol aj žltý dres," priznal jazdec tímu Soudal Quick-Step.

Rodák z Kortrijku vedel, že bol vpredu. Zdvihol ruku ako gesto víťazstva, no potom sa začal trochu obávať, pretože Milan dobre hodil koleso do cieľa.

Francúz Bryan Coquard sa dostal do kontaktu s Laurenzom Rexom a mal čo robiť, aby sa udržal na bicykli. Zároveň však nechtiac zhodil jazdca tímu Alpecin - Deceuninck, ktorý už nemal šancu vyhnúť sa pádu.

Tretia etapa mala dlho pokojný priebeh, no 60 km pred cieľom spadol na šprintérskej prémii Jasper Philipsen. Víťaz prvej etapy a držiteľ zeleného dresu neurobil nič zlé, no doplatil na súboj, ktorý sa odohral vedľa neho.

Nálada v tíme po dvoch víťazstvách okamžite klesla. Alpecin má stále v hre kvalitného šprintéra Kadena Grovesa, no ambície tímu dostali tvrdý úder.

S roztrhnutým dresom a oškretým chrbtom smeroval do nemocnice, kde síce vylúčili otras mozgu, no potvrdili zlomeninu kľúčnej kosti. "Rozprávka sa mení na nočnú moru," napísal web belgickej televízie Sporza.

"Stratili sme nielen nášho šprintéra, ale aj dôležitý cieľ, ktorým bol zelený dres. Je to obrovské sklamanie. Jasper priniesol do tímu nadšenie," povedal aktuálny líder Tour Mathieu van der Poel.

Francúz takmer skočil k divákom

Coquard bol po pretekoch konfrontovaný práve so situáciou na prémii.

"Bol to zlý deň. Videl som nejaké zábery, ale naozaj neviem, čo sa vlastne stalo. Samozrejme, nebolo mojím úmyslom spôsobiť pád a nechcel som riskovať.

Aj keď to nebolo úmyselné, chcem sa ospravedlniť Philipsenovi a jeho tímu. Potom sa mi už veľmi nechcelo ísť do záverečného šprintu, no tiež som spadol a mám odreniny," hovoril smutno francúzsky cyklista.

