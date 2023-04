Skvelý obrat Chicaga na palubovke Toronta, o play-off zabojuje proti Miami

NEW YORK. Basketbalisti Chicaga Bulls zvíťazili v play in NBA na palubovke Toronta Raptors 109:105 a zostávajú tak v hre o post nasadenej osmičky v play off Východnej konferencie. Zach LaVine sa na výhre podieľal 39 bodmi, z toho 30 dosiahol v druhej polovici zápasu.

Bulls zabojujú v noci na sobotu proti Miami o pozíciu číslo osem na východe. Víťaz tohto duelu sa stretne v 1. kole play off s najlepším tímom základnej časti Milwaukee. Pre Raptors sa sezóna skončila, nepomohlo im ani 32 bodov Pascala Siakama.