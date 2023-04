LeBron rozhodol o dôležitom triumfe Lakers, Embiid sa blysol 52 bodmi

NEW YORK. Basketbalisti Phoenixu si ako štvrtý tím Západnej konferencie zaistili postup do play-off NBA. Definitívne o tom rozhodol ich triumf v noci na stredu nad San Antoniom 115:94.

Chicago síce v dôležitom súboji mužstiev na play in pozíciách prehralo doma s Atlantou 105:123, no istotu postupu mu dala domáca prehra Orlanda s Clevelandom 102:107.

LeBron James rozhodol o dôležitom víťazstve Los Angeles Lakers v Utahu 135:133 po predĺžení.

V zápase nazbieral 37 bodov a postaral sa aj o záverečný kôš duelu, ktorým bola dvojka 27 sekúnd pred koncom. Lakers majú aktuálne na 7. mieste západu identickú bilanciu ako Clippers.

S mestským rivalom majú horšie vzájomné zápasy, no už v noci na štvrtok sa s ním stretnú v priamom súboji o play-off pozíciu. Jazz zostávajú pod čiarou postupu do play in o jeden a pol duelu za Oklahomou City.

V súboji popredných tímov východu zdolala Philadelphia po dráme Boston 103:101. Kamerunský pivot Sixers Joel Embiid sa zaskvel 52 bodmi.

VIDEO: Joel Embiid a jeho 52 bodov