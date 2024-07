Vďaka sestre stále žije. Slovenský reprezentant v UFC pred rokmi bojoval o život

Na druhý deň ráno som sa cítil chorý. Hovoril som si, že som len prechladol z toho otvoreného okna a bude to klasická choroba na pár dní. Do večera som však bol v takom stave, že som ani nevedel vstať z postele."

“Moja sestra mala akoby šiesty zmysel, zavolala mi s otázkou ako sa mám. Keď počula môj hlas, rozhodla sa prísť ma pozrieť. Po príchode okamžite zhodnotila, že je to na nemocnicu, kde mi po vyšetreniach zistili, že mám zápal mozgových blán.

Lekári mi nasadili antibiotiká, no môj stav bol po vykonaní lumbálnej punkcie (odobratie moku z miechy) natoľko vážny, že sestre lekári oznámili, že to do rána nemusím prežiť.

Nevnímal som, čo sa okolo mňa deje. Mal som vysokú teplotu a postupne som prichádzal o vedomie."